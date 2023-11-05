الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

فتح باب التسجيل بالدورات التدريبية المجانية على 4 مهن لشباب الإسكندرية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل بدء مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية في فتح باب التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية  للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الراغبين في التدريب على مهن لحام الأكسجين والأرجون، والكهرباء ـ وتصنيع الستائر والمفروشات، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 – 2024 

وظائف المستقبل

ويأتي ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم في كافة المجالات التى تؤهلهم لدخول سوق العمل، والاهتمام بملف التدريب على المهن المستحدثة التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات.

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مديرية العمل بالإسكندرية

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن عملية التدريب،في مقر مركز تدريب الحضرة على مهنة الستائر والمفروشات ولمدة 20 يوما وعنوانه شارع الحضرة البحرية بجوار سجل مدني باب شرق، ومهن لحام أكسجين وكهرباء وارجون لمدة 36 يوما وذلك بمقر مركز محرم بك وعنوانه 100شارع محسن محرم بك، ويشترط السن للمتقدمين من 18 إلى 45 سنة، كما يمكن التسجيل للحصول على تلك الدورات المجانية من خلال التسجيل على الرابط الإلتكرونى التالى :

 وأكد على سعى المديرية لإعداد شباب ذوي خبرة في المجالات المختلفة وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل على العديد من المهن والوظائف..

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الإدارة المركزية للتدريب المهني محافظة الإسكندرية وزير العمل حسن شحاتة وزارة العمل وظائف المستقبل التدريب المهني

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