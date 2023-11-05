الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

فرص عمل جديدة لشباب القاهرة في قطاع التمويل متناهي الصغر

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل لشباب القاهرة من الجنسين، للعمل بشركة أمان للتمويل متناهي الصغر "إحدى شركات راية القابضة"، على وظائف: رئيس مجموعة، وأخصائى تمويل، وأخصائى وسائل نقل خفيف، من حملة المؤهلات العليا خبرة وبدون، برواتب مجزية ومميزات أخرى.

الحد من معدلات البطالة

وياتي ذلك في إطار جهود مديرية عمل القاهرة، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب للحد من معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل، تدريب مهني، تتماشي مع متطلبات سوق العمل.

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مديرية العمل بالقاهرة

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريرٍ للوزارة، أن الفرص المتاحة تتضمن وظائف:رئيس مجموعة لذوى الخبرة 5 سنوات في مجال التمويل، وأخصائى تمويل يختص بعمل زيارات للأنشطة ومعاينات خارجية، وكذلك أخصائى وسائل نقل خفيف، ومنوهًا إلى ان الفرص متاحة للشباب من الجنسين حتى سن 34 سنة، من المقيمين داخل النطاق الجغرافي للمحافظة،وذات مهارة عالية في التواصل.

مزايا فرص العمل 

 كما يحصل الشباب على رواتب تبدأ من 3000 جنيه وبدل انتقال وعمولات، وتأمين على الحياة، وتأمين اجتماعي، وطبي من اول يوم عمل، ويومين إجازة اسبوعيًا، والحصول على شهادة تدريب دولية معتمدة في مجال التمويل متناهي الصغر، كما يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص من خلال التسجيل على الرابط الإلكتروني التالي: bit.ly/3EyPeus،او الاتصال تليفونيا على الرقم 01204101732.

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