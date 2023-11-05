الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ مطروح يشيد بمبادرة أنت الحياة لتقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية (صور)

صورة من الحدث،فيتو
صورة من الحدث،فيتو

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمبادرة أنت الحياة التى نظمتها مؤسسة حياة كريمة على مدار ٣ أيام الماضية بقرية الرويسات بمدينة الحمام وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات لتقديم مزيد من الخدمات لأهالي القرى البعيدة والنائية  وتوفير حياة كريمة لهم، مقدما الشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة الرائدة التى تستهدف تنمية وتقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم تنفيذ المبادرة بالمحافظة  بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة  من مديريات الصحة والشباب والرياضة والطب البيطرى والثقافة والتموين  ومحو الأمية  وغيرها حيث  شملت المبادرة  تنظيم قافلة طبية وأخرى بيطرية  مع فحص الحالات الإنسانية وتنفيذ ندوات توعوية بمخاطر المخدرات وورش حرفية وندوات زراعية، ومسرح عرائس، وملتقى توظيف، فضلًا عن الخدمات التموينية التي يتم تقديمها لأهالي القرية وقافلة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعددا من الأنشطة والفعاليات الرياضية.

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ووجه محافظ مطروح الشكر لمؤسسة حياة كريمة وجميع المتطوعين والجهات التنفيذية المشاركة فى إنجاح فعاليات المبادرة بالمحافظة وتوفير الخدمات والمساعدات إلى أقصى القرى والتجمعات لتوفير حياة كريمة لهم مؤكدا على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لمثل تلك المبادرات الهادفة لخدمة أهالى المحافظة.

و من جانبه أوضح الدكتور عبد الجليل خيرت منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة أن المبادرة على مدار 3 أيام نجحت في تقديم الخدمات الطبية ل 710 مستفيد، مع إجراء الفحص الطبى لهم وصرف الأدوية بالمجان و العمل على  تحويل عددا من الحالات المرضية الطارئة إلى إحدى المستشفيات الجامعية لتلقي الرعاية الطبية الكاملة.

كما  تم خلال المبادرة  صرف أدوية بيطرية لعدد 6500 رأس ماعز واغنام و400 طائر تربية منزلية " دواجن " بالإضافة إلى تقديم الندوات التوعوية فى مجال مكافحة وعلاج الادمان ل 640 مستفيد وتقديم ندوات توعوية فى مجال الزراعة ل 120 مستفيد، موضحا أنه تم أيضا تنفيذ ورش حرفية من قبل وزارة الثقافة لعدد 150 سيدة وفتاة وإجراء امتحانات محو الأمية ل 48 شخص.

وأشار إلى أنه تم تقديم عددا من الخدمات التموينية استفاد منها 230 مواطن, موضحا أنه كذلك  تم تنفيذ ملتقى توظيفى استفاد منه 50 شاب وفتاة،فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات رياضية بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بمطروح لعدد 250 شخصا، موضحا أنه على هامش المبادرة تم تنفيذ عدة فعاليات ترفيهيه ومسرح للعرائس استفاد منها 1300 طفل.

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الجهات التنفيذية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديم الخدمات الطبية مؤسسة حياة كريم مبادرة أنت الحياة محافظ مطروح

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