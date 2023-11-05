الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

تعرف على إجراءات الحصول على سلالات الطيور المحسنة في محافظة المنيا

السلالات المحسنة
السلالات المحسنة في محافظة المنيا،فيتو

 تنشر فيتو  القواعد والإجراءات المطلوبة للحصول على السلالات المحسنة من الكتاكيت والبط والرومي في محافظة المنيا.

 

السلالات المحسنة من الكتاكيت والبط والرومي في محافظة المنيا

 وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لعام 1998، الذي يهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات العامة، تم تحديد إجراءات الحصول على السلالات المحسنة من الكتاكيت والبط والرومي في محافظة المنيا.

تلتزم الجهات المسؤولة بتقديم هذه الخدمة وفقًا للنموذج المعتمد الذي صدر في 10 يناير 2005، والذي يعد نتيجة للتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمحافظات. 

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المستندات والأوراق المطلوبة والمبالغ المالية المقررة 

يتضمن هذا النموذج تحديد المستندات والأوراق المطلوبة والمبالغ المالية المقررة للحصول على الخدمة، بالإضافة إلى الجداول الزمنية المحددة لإنجاز الطلبات، والإعلان عن القرارات المتعلقة بالطلب.

المستندات والأوراق المطلوبة

بالنسبة للمستندات والأوراق المطلوبة، يجب تقديم مستند تحقيق الشخصية، بالإضافة إلى صورة من ترخيص المزرعة.

أما بالنسبة للمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، فهي مجانية

وفيما يتعلق بالجداول الزمنية لإنجاز الخدمة، يتم الحصول على الأعداد المطلوبة من السلالات المحسنة من الكتاكيت والبط والرومي في غضون عشرة أيام من تقديم الطلب وتقديم المستندات المطلوبة.

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