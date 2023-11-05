الأحد 05 نوفمبر 2023
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اقتصاد

هيرميس تعلن إتمام خدماتها الاستشارية لقرض بـ 6 مليارات جنيه لصالح أوراسكوم للتنمية مصر

هيرميس، فيتو
هيرميس، فيتو

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام خدماته الاستشارية لترتيب قرض مشترك بقيمة 6.0 مليار جنيه مصري ومدة 10 سنوات لصالح شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م، واحدة من شركات أوراسكوم للتنمية مصر لتمويل مشروعها الرائد في القاهرة، O West. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير والمروج الأوحد لشركة أوراسكوم العقارية.

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 تمثل هذه الصفقة خطوة رئيسية في مراحل تطوير مشروع O West وهي شهادة على قوة المركز المالي للمشروع. وسيدعم القرض خطة أوراسكوم للتنمية لتسريع وتيرة البناء ومواصلة برنامج التسليم للوحدات، الذي قد بدأ في وقت سابق من هذا العام، وسيتم توجيه 1.5 مليار جنيه من القرض لإعادة تمويل القرض المعبري الذي تم الحصول عليه العام الماضي للمشروع.

 

 

وقال ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: "نحن فخورون بدعم شركة أوراسكوم للتنمية في هذه الصفقة التمويلية المهمة بقيمة 6 مليارات جنيه مصري لتمويل تطوير مشروعها الرائد O West. وتعد هذه الصفقة بمثابة شهادة على الشراكة الممتدة بين إي اف چي هيرميس وشركة أوراسكوم للتنمية، والتي تميزت بإتمام عدد من الصفقات الكبيرة بنجاح على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك اتفاقية التمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري التي تم تنفيذها العام الماضي، وصفقة الدين المشترك لمجموعة أوراسكوم للتنمية متعددة العملات بقيمة 265 مليون دولار.

 كما تؤكد الصفقة على الرغم من ظروف السوق السائدة قدرة إي اف چي هيرميس على ترتيب صفقات تمويلية كبرى بشروط تنافسية من مجموعة من أكبر البنوك لتمويل مشروعات رائدة."

وتأتي هذه الصفقة عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين في العام الماضي بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل خاص بالرغم من ظروف السوق السائدة وارتفاع الفائدة التي يشهدها، فلا يزال سوق الدين مفتوحًا للشركات الرائدة للحصول على تمويلات كبيرة بشروط تنافسية. 

ونجحت إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات أسواق الدين لأكبر المطورين في مصر وتحديدًا مجموعة طلعت مصطفى، وكذلك شركة «بالم هيلز»، وشركة «أوراسكوم للتنمية مصر»، وشركة «مدينة مصر» "مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا"، وشركة «مراكز»، وشركة «سوديك»، وشركة «مصر إيطاليا العقارية» وغيرهما. كما قامت إي اف چي هيرميس بترتيب صفقات دين مع شركات التمويل العقاري الرائدة ومنها «الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري» (EMRC) وشركة «بداية» للتمويل العقاري وشركة «التعمير للتمويل العقاري - الأولى». 

وقام البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك مصر بدور المرتبين الرئيسيين للقرض، بينما قام مكتب MHR & Partners بالاشتراك مع White & Case بدور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية.

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الأسواق الناشئة والمبتدئة الاسواق الناشئة O West CIB اوراسكوم للتنمية مصر

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