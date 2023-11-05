إجراء جديد ضد حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة بالمقطم

استعجلت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية تحريات الأجهزة الأمنية بشأن حارس عقار وابنته لقيامهما بسرقة مبالغ طائلة من داخل شقة رجل أعمال بالمقطم.

وكان قد تم ضبط (حارس عقار ونجلته) لقيامهما بسرقة حقيبة (مدير شركة للصناعة الورقية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) من داخل الشقة محل سكنه، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها (مبالغ مالية وعملات "أجنبية") عن طريق استخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وجزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه باستدعاء المجنى عليه اتهمتهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية.

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