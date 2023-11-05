رياضة البحيرة تواصل أنشطة كرة القدم للفتيات تحت شعار «ألف بنت ألف حلم»
واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بقيادة الدكتور إبراهيم خضر مدير المديرية، تنفيذ مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم تحت شعار (ألف بنت ألف حلم) وذلك ضمن خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية).
ويأتي ذلك فى إطار نشر الوعي الرياضي بين الفتيات نحو مشاركتهم في ممارسة الرياضة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الفتيات من رياضة كرة القدم، وتنمية جميع جوانب شخصيتهن الصحية والعقلية والبدنية.
وتم تنفيذ البرنامج على ملاعب مركز شباب محلة بشر ومركز شباب ايتاي البارود من خلال مركز رياضي لتدريب كرة القدم للفتيات للمرحلة السنية تحت 14 سنة على يد مدربين متخصصين لتدريب الفتيات.
جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة " إدارة التدريب ومشروعات الشباب، قد نفذت تدريب معسكر سفراء مشواري لتنمية المهارات بمراكز شباب قريتى 7 و8 بإدكو حيث يستهدف البرنامج التدريبي المرحلة العمرية من 10 حتى 14 عام، لتدريبهم على المهارات الشخصية والأساليب التحفيزية والتقبل وكيفية التعلم، وحب المشاركة ومهارات التعامل مع الآخرين والتفكير الايجابي حيث برنامج مشواري يتكون من عدة برامج تدريبية منها "المشورة المهنية وتنمية المهارات الحياتية وريادة الأعمال" ويستهدف تنفيذ ورش عمل لإكساب الشباب مهارات اكتشاف الذات وحل المشكلات والتخطيط للمستقبل لتأهيلهم لسوق العمل وتمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم.
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