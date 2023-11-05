تكدس وزحام مروري في الإسكندرية بسبب الشبورة (صور)

تسببت الشبورة الكثيفة علي الإسكندرية في انعدام الرؤية علي الطرق السريعة الصحراوية والزراعية والطريق الدولي الساحلي، مما أدى لغلق تلك الطرق بواسطة إدارة المرور وذلك لمنع وقوع حوادث السيارات علي تلك الطرق.

وتسبب غلق الطرق السريعة في زحام شديد داخل شوارع الإسكندرية خاصة غرب مدينة العجمي والعامرية وادي ذلك الي تكدس عشرات المواطنين علي جانبي الطريق وتأخرهم علي أعمالهم وعلي المدارس وعاد عدد منهم الي منازلهم.

وأكدت إدارة المرور بالإسكندرية أنه سيجري العمل علي فتح الطرق تباعا مع اختفاء الشبورة وسطوع الشمس وجار فتح بوابات الإسكندرية القاهرة بشكل جزئي.

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