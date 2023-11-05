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اقتصاد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

سعر القصدير،فيتو
سعر القصدير،فيتو

يعد القصدير عنصرًا كيميائيًّا ويرمز له بالرمز (Sn)، وعدده الذري (50)، وهو معدن لونه فضي، ويستخدم في العديد من المجالات الحياتية والصناعية.

سعر القصدير اليوم الاحد 

وسجلت أسعار القصدير في البورصات العالمية سعر 25806 دولارات للطن، اليوم   الاحد 5-11-2023.

استخدامات القصدير 

ويتم استخدام القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة: مثل صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة وبطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي وشاشات العرض المسطحة والنوافذ الذكية والألواح الشمسية.

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 ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

أسعار القصدير، فيتو

صناعة علب الصفيح لحفظ الأطعمة

 كما يدخل القصدير في صناعة هذه العلب، ولكنه ليس المادة الوحيدة التي تدخل في صناعة هذه العلب، فعلبة الصفيح تصنع أيضًا من الحديد أو الفولاذ، ومن الممكن أن تكون نسبة القصدير في علب الصفيح قليلة جدًّا.

وتكمن أهمية استخدام القصدير في صناعة علب الصفيح بأنه لا يتفاعل مع الأكسجين، ولذلك فهو لا يصدأ، كما أن لديه القدرة على مقاومة التآكل بالمواد الحمضية، لذلك فهو قادر على حفظ الطعام سليمًا لفترة طويلة.

ويستخدم القصدير في صناعة سبائك لحام القصدير؛ وهي سبائك مصنوعة من القصدير والرصاص، وتستخدم هذه السبائك في اللحام، على سبيل المثال، من الممكن استخدام هذه السبائك في لحام الأسلاك المعدنية بالأجهزة الإلكترونية، أو للحام أنبوبين معدنيين.

مصادر القصدير

والقصدير يعد عنصرًا نادرًا نسبيًّا، إذ يمثل فقط جزءان في المليون من القشرة الأرضية، وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي ويستخرج القصدير من خامات مختلفة، بشكل أساسي من حجر القصدير (SnO2) الذي ينتج من اختزال الخام المؤكسد عن طريق تسخينه بالفحم في الفرن.

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