هل تنجح إسرائيل في تهجير الفلسطينيين.. الشوباشي: مخطط صهيوني.. ومديح: مصر تقف بالمرصاد لإفشال المؤامرة الخبيثة

يسعى الكيان الصهيوني بكل الطرق لتمرير مخطط تهجير الفلسطينين، ودفع أهالي غزة من خلال القصف المتواصل والمذابح غير المسبوقة للهرب خارجها وتنفيذ السيناريوهات التي عمل عليها في الخفاء منذ سنوات طويلة، والسؤال الذي يتردد الآن مع تزايد العنف ضد الفلسطينين، هل ينجح المخطط بالفعل ونتفاجئ بكارثة جديدة على مقاسات نكبة 1948.

مخطط تهجير الفلسطينين ، تقول فريدة الشوباشى القيادية الناصرية وعضو مجلس النواب، إنه لا يوجد دولة فى العالم طردت شعب دولة لكى تحل محلها، من أجل أنهم يهود وهذا لا يشغلنا، مشيرة إلى أنه لابد من الحرص وأن يتم التوقف تماما عن الحركات التى تسمى نفسها بالإسلامية.

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وأضافت الشوباشى لـ"فيتو": مخطط تهجير الفلسطينين، التى كانت تريده إسرائيل مؤامرة كبيرة، لكن لدينا رئيس واع ومتفهم هذه الأمور، ولابد أن نصطف جميعا وراءه مشيرة إلى أن الموافقة على التهجير يعنى أن مصر تسهل عملية استيلاء إسرائيل على فلسطين كاملة دون أن تدفع الثمن بما يصف في خانة تصفية القضية الفلسطينية.

الجهود المصرية لإفشال مخطط تهجير الفلسطينين

من ناحيتها، أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع لوزراء خارجية كلا من الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة الأردنية عمَّان جاء بهدف تنسيق الجهود المكثفة لوقف الحرب في قطاع غزة وردع مخطط تهجير الفلسطينين،ووضع حد للإعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك العمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وأشادت "مديح" بكلمة وزير الخارجية سامح شكري بأن أحداث القتل لا يمكن تبريرها، وأن مصر تبذل كل ما بوسعها لإدخال المساعدات لقطاع غزة، وعلاج الجرحى المدنيين، وستستمر في ذلك رغم العقبات التي تواجهها، وأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي من دول المنطقة.

غزة، وأضافت أن مشاركة وزير الخارجية بالاجتماع الوزاري يؤكد على استغلال الدولة المصرية كل الطرق التي تعمل على التعاون مع الدول العربية من أجل وقف إطلاق النار على قطاع غزة، موضحة أن القيادة السياسية منذ اندلاع الحرب وهي تسعى للتنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي إزاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن مصر لم تترك حدثا عالميا واحدا إلا وتحدثت فيه عن القضية الفلسطينية فدائما ما تبحث عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتسعى لعمل حشد عالمي تجاه القضية الفلسطينية، موضحة أن موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولن يتغير وستظل مصر الداعم والمساند الأكبر.

كواليس العدوان الإسرائيلي على غزة

كانت وسائل إعلام فلسطينية أكدت إن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر فلسطينية بوقوع قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفيي القدس والإندونيسي في غزة، صباح اليوم السبت، بينما أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن مروحيات إسرائيلية تطلق النار بكثافة على طول شارع الرشيد في غزة.

وأدى القصف الذي استهدف سيارة الإسعاف أمام مستشفى الشفاء إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة 60 آخرين، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس التي قالت إن السيارة كانت جزءًا من قافلة تقل "عددًا من الجرحى في طريقهم لتلقي العلاج في مصر، وادعى الجيش الإسرائيلي أن سيارة الإسعاف المستهدفة "كانت تستخدمها خليّة إرهابية تابعة لحماس".

من ناحيته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الوضع الإنساني في غزة أصبح مروِّع، وحذر من عدم وجود ما يكفي من الغذاء والماء والدواء، في حين أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه ينفد.

وتابع جوتيريش أن ملاجئ الأمم المتحدة في غزة "تعمل بنحو أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية وتتعرض للقصف"، وقال "المشارح تفيض والمتاجر فارغة وحال الصرف الصحي مزرية. ونشهد زيادة في انتشار الأمراض والتهابات الجهاز التنفسي، خصوصا بين الأطفال. ثمة شعب بكامله مصاب بصدمة.. ولا يوجد مكان آمن".

وحض الأمين العام للأمم المتحدة مجددا على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، كما دعا مجددا جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وقال "يجب على كل من لديهم نفوذ أن يمارسوه لضمان احترام قواعد الحرب وإنهاء المعاناة وتجنب امتداد النزاع الذي يمكن أن يجتاح المنطقة بأسرها".