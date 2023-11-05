الأحد 05 نوفمبر 2023
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سياسة

عبد السند يمامة: برنامجى الانتخابى يركز على رؤية إصلاحية شاملة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد، فيتو

حزب الوفد، قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح فى إنتخابات رئاسة الجمهورية إن برنامجه الانتخابي يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ.

وأكد يمامة: أنه يركز في البرنامج على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل.

الإنتخابات الرئاسية المقبلة 

وأشار المرشح الرئاسى: إلى أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل الوفد وخارجه متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدي أبناء الشعب المصري العظيم.

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وأضاف يمامه:  أنه يستلهم روح الوفد وتاريخه في مخاطبة أبناء الشعب المصري وهم في معظمهم وفديون أما بالانتماء الأسري والعائلي أو بالفكر والمحبة للوفد الذي يمثل جزءا كبيرا وهاما من تاريخ مصر.

انتخابات الرئاسة، وفى وقت سابق أكد الدكتور عبد السند يمامة، ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لافتا إلى أن عدم المشاركة فى الانتخابات يمثل جريمة بحكم القانون.

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