عبد السند يمامة: برنامجى الانتخابى يركز على رؤية إصلاحية شاملة

حزب الوفد، قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح فى إنتخابات رئاسة الجمهورية إن برنامجه الانتخابي يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ.

وأكد يمامة: أنه يركز في البرنامج على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل.

الإنتخابات الرئاسية المقبلة

وأشار المرشح الرئاسى: إلى أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل الوفد وخارجه متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدي أبناء الشعب المصري العظيم.

Advertisements

وأضاف يمامه: أنه يستلهم روح الوفد وتاريخه في مخاطبة أبناء الشعب المصري وهم في معظمهم وفديون أما بالانتماء الأسري والعائلي أو بالفكر والمحبة للوفد الذي يمثل جزءا كبيرا وهاما من تاريخ مصر.

انتخابات الرئاسة، وفى وقت سابق أكد الدكتور عبد السند يمامة، ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لافتا إلى أن عدم المشاركة فى الانتخابات يمثل جريمة بحكم القانون.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.