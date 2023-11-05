الشبورة المائية تغلق شوارع وميادين الإسكندرية وتعطل الحركة المرورية (فيديو)

خيمت الشبورة المائية على شوارع وميادين محافظة الإسكندرية وتسببت فى تعطل الحركة المرورية فى بعض الطرق بالمحافظة وتوقفها لبعض الوقت.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد الأحوال الجوية بالمحافظة وسيطرة الشبورة المائية على جميع الميادين وسط انتشار رجال الأمن والمرور، لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات ومنعا لحدوث أي تصادم فى بعض الطرق.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد لطيف ليلا.

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وتكون الشبورة هي الظاهرة الجوية الأيام المقبلة حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية والتي تصل لحد الضباب على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة بدءا من الغد وحتى الخميس المقبل.

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أسباب الشبورة المائية

وأسباب تكون الشبورة المائية هي ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح وانخفاض حرارة السطح ووجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وقالت الأرصاد: إن الشبورة المائية ستكون الظاهرة المصاحبة لنا خلال الفترة المقبلة لذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب الصعيد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على سيناء، لطيف ليلا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا فى الساعات المتأخرة من الليل وأول الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء



ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)