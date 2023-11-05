رسميًا، إنتاج فيلم Barbenheimer بميزانية مليون دولار

Barbenheimer، أعلن رسميا، عن إنتاج فيلم Barbenheimer، بميزانية تبلغ مليون دولار، تدور أحداثه حول دمية عالمة، تحاول القضاء على البشرية بقنبلة نووية.

تفاصيل إنتاج فيلم Barbenheimer

فيلم Barbenheimer، هو عمل مزدوج، يجمع بين فيلمي الصيف، اللذان حققا نجاحًا كبيرًا في الصيف، "Barbie"، و"Oppenheimer"، في فيلمًا جديدًا.

فيلم Barbenheimer، من ابتكار تشارلز باند، المنتج الكوميدي المرعب المخضرم، حيث ستكون تدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي مرعب ساخر، وهو فيلم من إنتاج أحد استديوهات الدرجة الثانية، هو حاليًا في مرحلة ما قبل الإنتاج.

وأوضح تشارلز، في تصريحات صحفية، أن فيلم Barbenheimer، هو محاكاة ساخرة لظاهرة "باربي" و"أوبنهايمر" التي حطمت الأرقام القياسية، في شباك التذاكر العالمي، وهو أيضًا فرصة للاستمتاع بالاقتران الغريب بين هذين الفيلمين، والمزيج بين أجواء باربي، وظلام أوبنهايمر، فإذا قمت بمزج ذلك معًا، فستتاح لك فرصة كبيرة للفكاهة السوداء."

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ميزانية وموعد تصوير فيلم Barbenheimer

من المقرر أن يبدأ تصوير فيلم "Barbenheimer"، العام المقبل، وسيحكي قصة الدكتورة Bambi J Barbenheimer، عالمة Dolltopia، وهي تصنع قنبلة ذرية للقضاء على البشرية، بعد تعرضها لمعاملة وحشية على أيدي الأطفال الذين يستخدمونها كلعبة.

وتبلغ ميزانية فيلم "Barbenheimer" مليون دولار فقط، نظرا لانه من إنتاج احد استديوهات أفلام الدرجة الثانية في هوليوود، والتي تعتمد علي ميزانيات قليلة في خطة إنتاج أفلامها.

أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في التاريخ

في سياق متصل، أصبح فيلم الدمية الشهيرة باربي، أنجح فيلم من حيث الأرباح في التاريخ لمخرجة أنثى.

واستطاعت المخرجة جريتا جيروج، أن تكتب اسمها في التاريخ، كأول امرأة، يتخطى فيلمها حاجز النصف مليار دولار في شباك التذاكر الأمريكي فقط، كما يصبح فيلمها Barbie، أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في شباك التذاكر العالمي بعد تخطيه إيراداته المليار دولار.

إنتاج جزء ثان من فيلم Barbie

‏وكشفت مخرجة فيلم باربي، "جريتا جيرويج"، حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم الدمية الشهيرة باربي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم.

وقالت جريتا في تصريحات صحفية: "لا أفكر في الوقت الحالي، في تطوير جزء ثانٍ من فيلم BARBIE.. لا أريد تدمير أحلامكم، لكن بالنسبة لي، أنا الآن ليس لدي أي شيء تمامًا".

150 مليون تكلفة تسويق باربي

وكشف تقرير لمجلة فاريتي، أن شركة Warner Bros، للإنتاج السينمائي، أنفقت 150 مليون دولار، على الحملة التسويقية لفيلم BARBIE، لا تشمل ميزانية الإنتاج البالغة 145 مليون دولار.