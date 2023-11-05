الأحد 05 نوفمبر 2023
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منوعات

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

فيروسات الحيوانات،
فيروسات الحيوانات، فيتو

اكتشف باحثون أن بعض الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، يمكن أن تقتل 12 ضعف عدد الأشخاص في عام 2050 مقارنة بعام 2020.

3150 حالة تفشي

وبحثت الدراسة التي نشرتها "المجلة الطبية البريطانية بي إم جي" في أكثر من 3150 حالة تفشي بين عامي 1963 و2019، وحددت 75 حدثًا غير مباشر في 24 دولة.

وتمت تغطية قاعدة البيانات الأوبئة التي أبلغت عنها منظمة الصحة العالمية، وحالات التفشي التي حدثت منذ عام 1963، والأحداث ذات الأهمية التاريخية بما في ذلك أوبئة الأنفلونزا في عامي 1918 و1957.

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"إجراءات عاجلة"

وطالب فريق البحث من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "جينكو بيووركس" Ginkgo Bioworks، باتخاذ "إجراءات عاجلة" لمعالجة المخاطر التي تهدد الصحة العامة العالمية.

كما حذروا من أن الأوبئة الناجمة عن الأمراض الحيوانية المنشأ، المعروفة باسم الآثار غير المباشرة، يمكن أن تكون أكثر تكرارًا في المستقبل بسبب تغير المناخ وإزالة الغابات.

4 مسببات أمراض فيروسية

وفحص تحليل الفريق في الاتجاهات التاريخية لـ 4 مسببات أمراض فيروسية معينة.

وضمت هذه الفيروسات: فيروس إيبولا، وفيروس ماربورج، وفيروس السارس التاجي 1، وفيروس نيباه، وفيروس ماتشوبو، الذي يسبب الحمى النزفية البوليفية.

ولكن لم تشمل الدراسة مرض كوفيد-19، الذي تسبب في الجائحة العالمية في عام 2020 ومن المرجح أن يكون نشأ في الخفافيش.

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الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر المجلة الطبية البريطانية بي إم جي منظمة الصحة العالمية أوبئة الأنفلونزا شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية جينكو بيووركس

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