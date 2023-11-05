الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

اتجاه في الأهلي لتغريم أفشة بعد أزمة مباراة المقاولون

أفشة لاعب الأهلي،فيتو
أفشة لاعب الأهلي،فيتو

الدوري المصري، قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتجاه قوي لتغريم محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بسبب اعتراضه على استبداله في مباراة المقاولون العرب أمس. 

وأضاف المصدر أن كولر المدير الفني للفريق طلب تغريم اللاعب في جلسة سريعة جمعته مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي أمس عقب انتهاء المباراة. 

يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق سيراميكا كليوباترا بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

Advertisements

وتسلم كولر تقرير شامل عن سيراميكا كليوباترا من مساعديه شمل مباريات الفريق في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم. 

وينتظر عشاق النادي الأهلي مباراته المقبلة بعد تحقيقه لفوزه الثالث علي التوالي في بطولة الدوري على حساب المقاولون العرب أمس بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت علي ملعب المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا في مباراته المقبلة والمقرر لها الأربعاء 8 نوفمبر المقبل في الرابعة مساء  على ستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب 

وحقق  الأهلي فوزًا صعبًا أمس على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-202

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - نبيل كوكا - أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - موديست - طاهر محمد طاهر.

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب

الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين 

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي  للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلى تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.

كولر الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي أفشة

مواد متعلقة

كولر يطلب التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد وأحمد فتوح

على طريقة أبو تريكة، أفشة يدعم فلسطين بقميص تعاطفا مع غزة (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

قرار عاجل من الحكومة الإسرائيلية ضد الوزير الذي طالب بقصف غزة بالنووي

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. اكتشفها نور الدمرداش وبدأت مشوارها في تلفزيون دبي.. وهذا الفيلم تسبب في طلاقها والحكم عليها بالسجن

حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية، تصادم عدة سيارات وإصابة 8 أشخاص (صور)

حركة الجهاد الفلسطينية تؤكد استعدادها للإفراج عن الأسرى المدنيين بهذا الشرط

مجلس الزمالك يحسم مصير أوسوريو

الصور الأولى لربة منزل واطفالها الثلاثة بعد تفحم جثثهم في حريق شقة بالطالبية

تفاصيل جديدة بواقعة مصرع أسرة فى حريق شقة الطالبية

بعد مطالبته بقصف غزة بالنووي، زعيم معارضة الاحتلال يطالب بإقالة وزير التراث

Advertisements

منوعات

المزيد

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

فنانون في قاعة مشاهير الروك: "أوقفوا إطلاق النار في غزة" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 5-11-2023

المزيد

انفوجراف

غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. العدوان الأكثر دموية وتدميرا للقطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

دار الإفتاء ترد على: هل الودائع البنكية من القروض؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية