الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

الأهلي وسيراميكا،
الأهلي وسيراميكا، فيتو

الدوري المصري، ينتظر عشاق النادي الأهلي مباراته المقبلة بعد تحقيقه لفوزه الثالث على التوالي في بطولة الدوري على حساب المقاولون العرب أمس بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا في مباراته المقبلة والمقرر لها الأربعاء 8 نوفمبر المقبل في الرابعة مساء على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب 

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا امس على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-202

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - نبيل كوكا - أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - موديست - طاهر محمد طاهر.

 

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب

الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين 

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

 

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي  للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلى تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

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