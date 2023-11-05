3 شائعات فنية بسبب العدوان على غزة

حالة من اللغط والضبابية سيطرت على الوسط الفني في الأيام الأخيرة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أثرت الحرب على كل مناحي الحياة في مصر والدول العربية والعالم أجمع، وكان أكثر المجالات التي تأثرت بهذه الحرب هو المجال الفني، نظرًا لارتباطه دائمًا بالاحتفالات والترفيه، وهي الأشياء التي لم تعد مناسبة في ظل تساقط الشهداء في فلسطين يومًا بعد يوم بسبب المجازر الإسرائيلية.

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ولكن بعيدًا عن توقف الحياة الفنية بشكل كبير بسبب الحرب، كان هناك تأثير آخر ملازم لتلك الأحداث، وهي مجموعة من الشائعات التي خرجت بدون مصدر، تتحدث عن اعتذارات ومشاكل حدثت لفنانين بسبب تلك الحرب وبسبب مواقف لهم لمساندة الشعب الفلسطيني. لا تخلو هذه الشائعات من مبالغة أو انتهازية.

أولى تلك الشائعات كانت عبارة عن بيان صحفي تم توزيعه على عدد من المواقع يشير إلى أن تامر حسني اعتذر عن 20 حفلة عالمية خلال الأيام المقبلة تضامنًا منه مع أشقائنا الفلسطينيين، وأنه دخل في مرحلة اكتئاب شديدة بسبب ما يتعرض له المدنيون في غزة من مذابح وتنكيل على يد الاحتلال الصهيوني، وقدر البيان خسائر تامر بنحو مليار جنيه وهو رقم مبالغ فيه جدا، ولكن في حقيقة الأمر هذا الكلام غير صحيح ومجرد شائعة روجها مقربون من تامر حسني، فالمطرب لم يتعاقد على هذا العدد من الحفلات حتى نهاية العام، وهو في الأساس لا يقدم هذا العدد من الحفلات العالمية على مدار العام، ومعظم حفلاته تكون داخل مصر وعدد من الدول العربية، وعدد الحفلات الخارجية “خارج الشرق الأوسط” أو العالمية تكون معدودة على أصابع اليد.

أما ثاني تلك الشائعات فكانت خاصة بعمرو دياب، حيث خرجت شائعة تؤكد أنه كان من المفترض أن يصور إعلانا جديدا لإحدى شركات المياه الغازية التي تتعرض لمقاطعة من الشعوب العربية بسبب دعمها لإسرائيل، لذلك قرر عمرو دياب إلغاء الإعلان وإعادة ثمنه للشركة، وهو الأمر غير الحقيقي، لأن عمرو دياب يتعاقد مع الشركة كل مدة بعقد ممتد لثلاث سنوات، ومن المعروف أن عمرو دياب لا يفسخ تعاقداته ولا يعيد الشروط الجزائية، وكل ما في الأمر أن الإعلان الجديد للشركة مع عمرو دياب سيكون موعده في بداية العام المقبل، خاصة وأننا في بداية فصل الشتاء ولن يكون هناك إقبال على منتج الشركة، كما أنه من المعروف داخل الوسط الفني أن عمرو دياب هو من يتحكم في تعاقداته ومواعيدها وليس الشركات المتعاقد معها.

أما ثالث شائعة فكانت من نصيب محمد سلام الذي خرج في فيديو منذ فترة أكد فيه اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية “زواج اصطناعي” التي كان من المفترض أن يشارك فيها في موسم الرياض بسبب أحداث غزة، وخرجت الشائعة الجديدة تؤكد أن منصة “شاهد” اشترطت على صناع مسلسل “الكبير أوي” استبعاد محمد سلام لكي تقوم بشراء المسلسل، وهو أمر غير حقيقي أيضًا.