قرار جديد ضد تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مواد البناء في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مواد البناء في التجمع الخامس، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

"ميكروباص" عليها كمية من أسياخ الحديد

كان اللواء عمرو إبراهيم مدير المباحث بالقاهرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط سائق وعاملين لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام".

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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