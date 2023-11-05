قرار ضد عاطل غسل 10 ملايين جنيه من تجارة العملات بالإسكندرية

استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات المباحث الخاصة بعاطل لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.



وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية)؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

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محاولة غسل الأموال وإخفاء مصدرها

وكشفت التحقيقات عن محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.