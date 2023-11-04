حملة أمنية تضبط 12 تاجر مخدرات و50 قضية سرقة متنوعة في الشرقية
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية استهدفت قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.
حملة أمنية تضبط 12 تاجر مخدرات و50 قضية سرقات متنوعة في الشرقية.
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (12) متهمًا وبحوزتهم (3,500 كيلوجرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش - 3 أفرد محلية وطلقات مختلفة الأعيرة).
بالإضافة لضبط مرتكبي 50 قضية سرقات متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام وأخطرت النيابة العامة.
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