إزالة 76 حالة تعد على مساحة 16434 متر مربع بالبحيرة (صور)

شهدت مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة،عددا من الحملات لإزالة التعديات في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة جهود إزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

حيث أسفرت الحملات، عن إزالة 76 حالة تعدي بمساحة 16434 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة 28 حاله تعد بمساحة 10087 م2 علي الأرض الزراعية بمدينة الدلنجات، وقري الوفائية، وقرية طيبه، وقرية كوم زمران، عبارة عن أسقف، وأعمدة خرسانية، ومباني واسوار طولية، وعرضية،وحفر لانشاء قواعد خرسانية.

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كما تضمنت الحملات ازالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية والري بمساحة 1656 م2،عبارة عن أعمدة خرسانية وصبة أسطح بمدينة الرحمانية وقرية المجد وعزبة صقر، و14 حالة تعد بمساحة 1380 م2 بنطاق قري ( كوم الفرج،الناصر، الشعراوي -،أدم ) بأبو المطامير عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض ومباني بالطوب الأحمر، وحالة تعد في المهد عبارة عن أسوار بالطوب الابيض بمساحة 900 م2 بقرية ابو عساكر التابعة لقرية عزب حوش عيسى، و7 حالات تعد بمساحة 809 م2 بنطاق قرية منشأه حمادة بشبراخيت مبان بالطوب الأحمر وأعمدة خرسانية، و5 حالات تعد بمساحة 525 م2 عبارة عن مبان بالطوب الاحمر والأبيض وسملات خرسانية برشيد.

وكذلك تم إزالة 4 حالات تعد بمساحة 491 م2 عبارة عن شدات خشبية وأسوار طولية وعرضية بالطوب الابيض والأسمنت بكوم حمادة، و4 حالات تعد بمساحة 444 2 عبارة عن مبان وأسوار بالطوب البلوك بوادي النطرون، وحالتي تعد بمساحة 142 م2 عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الاسمنتية بنطاق الوحدات المحلية لقريتي أبو بكر الصديق والنجاح ببدر.



جار المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية،وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف، أو العشوائى، أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



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