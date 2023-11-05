رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان دار مصر واللوتس لبحث شكاواهم

عقد المهندس عبدالرءرف الغيطى- رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة اجتماع مع سكان حي اللوتس (اللوتس الجنوبية) وسكان كمبوند دار مصر الاندلس المرحلة الثانية، وناقش الاجتماع المشاكل التى يعانى منها السكان وتم عرضها على المهندس رئيس الجهاز

وأشار إلى حل عدد من المشاكل منها بتواجد مديرى الإدارات، وتعهد رئيس الجهاز بحل جميع المشاكل المطروحة فى أقرب وقت ومتابعته شخصيا بما تم كما أكد على استمراريه فى عقد إجتماعات لجميع قاطنى المدينة بجانب مروره المستمر على أحياء ومناطق المدينة لمعرفة ما يواجه السكان من مشاكل ويتم العمل على حلها فى أقرب وقت ممكن للنهوض بالمدينة والحفاظ على رونقها الذي يليق بساكنى القاهرة الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز أن الفترة القادمة فترة تتطلب من جميع القائمين على المدينة من موظفين ومديرين أو سكان دفعة للأمام لمستقبل مدينة حضارية.

أكد الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على اتجاه الدولة للتوسع في البناء الأخضر، والتحول إلى أنماط البناء الأخضر لتشييد مساكن غير تقليدية لمستقبل نظيف خالي من الانبعاثات الكربونية.

وأشار خلال زيارته لمدينة حدائق العاصمة لمتابعه أعمال مشروع الإسكان الأخضر بالمدينة في مراحل الإنشاء والتي تعتبر ضمن خطط مشروعات البناء الأخضر للدولة.

وأكد أن الهدف من هذه الزيارة هي متابعة هذه الأعمال الإنشائية وأنها تتماشى مع الدليل المستخدم للبناء الأخضر والذي يعده المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وأن هذه المباني متوافقة مع البيئة، والتأكد من أن البناء الأخضر يتحقق فيه انخفاض التكاليف والوصول إلى افضل التصميمات في مجالات البناء الأخضر.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمحدودي ومتوسطى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، ورافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ورئيس جهاز المدينة.

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وتجول وزير الإسكان بموقع الوحدات، وتفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات لتسليمها لمستحقيها، وكذا الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالتوازى مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات، لتوفير الخدمات للسكان، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، لتكون متنفسًا ومتنزها لسكان المشروع.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للوحدات السكنية والمشروعات الخدمية، من رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، حيث أوضح أن إجمالى عدد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمحدودي الدخل بالمدينة، 92 ألفا و322 وحدة سكنية (29496 وحدة تم تنفيذها - 62826 وحدة جار تنفيذها)، وتم حتى الآن تخصيص 20412 وحدة للحاجزين، وتسليم 14277 وحدة منها، كما يجرى تنفيذ 7368 وحدة سكنية لمتوسطى الدخل، بالإضافة إلى 79 مشروعا خدميا تم ويجرى تنفيذها بمناطق إسكان محدودى الدخل، وتشمل، مدارس، وحضانات، وأسواق تجارية، ومخابز، ووحدات صحية، وملاعب، وغيرها.

كما استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفدًا مشتركًا من البنك الدولي ووزارة الأشغال العامة والإسكان الإندونيسية، خلال زيارتهم لمشروعات البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، يرافقهم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، والمهندس علاء عبداللاه، رئيس الجهاز السابق، ومسئولو الصندوق والجهاز والمشروع.

وخلال اللقاء، قدمت مي عبد الحميد، شرحًا مفصلًا للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل، حيث تطرقت إلى بداية البرنامج والصعوبات التي واجهها الصندوق على مختلف المستويات، سواءً خلال التعامل مع الجمهور وكسب ثقتهم، أو مخاوف القطاع المصرفي.