السبت 04 نوفمبر 2023
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سياسة

"المحامين العرب" ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مجمع النقابات المهنية بالأردن (صور)

وفقة احتجاجية للمحامين
وفقة احتجاجية للمحامين العرب في الأردن، فيتو

نظم اتحاد المحامين العرب برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين المصريين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك أمام مجمع النقابات المهنية بالأردن.

المكتب الدائم للمحامين 

تأتي هذه الوقفة على هامش انعقاد أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والذي تستضيفه نقابة المحامين الأردنيين في الفترة من 2 وحتى 4 نوفمبر الجاري تحت شعار "فلسطين القضية العادلة".

تستمر أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان لليوم الثالث، وذلك بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين المصريين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

 

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انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب 

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثالث من أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، مناقشة القضايا التنظيمية والمهنية ومنها؛ عرض تقرير اللجنة المكلفة للسفر إلى سوريا لرصد الانتهاكات الماسة بحقوق الشعب السوري وعرض مستجدات الأرض المملوكة لاتحاد المحامين العرب.

 

المؤتمر العربي الأول للمحاماة

ومن المقرر مناقشة البند الخاص بعقد دورات مهنية، ومشروع المؤتمر العربي الأول لمهنة المحاماة، وكذلك عرض بروتوكول تعاون بين اتحاد المحامين العرب وشركة لويرزبوك.

 

وانطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالعاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان ”فلسطين القضية العادلة”.

 

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وفقة احتجاجية للمحامين العرب في الأردن دعم الشعب الفلسطينى اتحاد المحامين العرب

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