السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على المقاولون: الواد إمام ده هدية فعلا

الفنان نبيل الحلفاوي،
الفنان نبيل الحلفاوي، فيتو

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي والمقاولون العرب والتي فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وكتب الحلفاوي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر تعليقا على أداء إمام عاشور: "الواد إمام ده هدية فعلا".

وحقق  الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024

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تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر ابراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - نبيل كوكا - أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - موديست - طاهر محمد طاهر.

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