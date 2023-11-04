السبت 04 نوفمبر 2023
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اقتصاد

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم، فيتو

سعر الريال السعودي اليوم، شهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، مساء اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنك المركزي والبنوك المصرية.

 

سعر الريال السعودي اليوم 

وننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم السبت في البنوك  

وشهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، مساء اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.78 جنيه للشراء، و32.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.62 جنيه للشراء، و37.79 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.07 جنيه للشراء، و34.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.66 جنيه للشراء، و100.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.50 جنيه للشراء، و20.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.84 جنيه للشراء، و19.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.72 جنيه للشراء، و82.11 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

 

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