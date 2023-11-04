حملة مكبرة على محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة في الاسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات رقابية مفاجئة على محطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية، والتصدي لأي محاولات لاحتكار الموارد البترولية أو استغلال المواطنين.

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قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، بحضور المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة على عدد من محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة. لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة.



وأكدت المهندسة جيهان مسعود ضرورة إعلان الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي محاولات من شأنها استغلال المواطنين.

وفي الإطار ذاته؛ تواصل جميع الأجهزة المعنية من رؤساء الأحياء وإدارة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حملاتها على مدار اليوم، للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة لاستغلال المواطنين.

