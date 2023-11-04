السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط محطتي مواد بترولية بالبحيرة لوجود عجز في العيار

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية بالبحيرة، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر، عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود لضبط المخالفين والخارجين عن القانون داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة، لتأكيد التزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار، وأصحاب المخابز بعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومنع تجميع المنتجات البترولية لبيع بالسوق السوداء استغلال للقرارات الجديدة بزيادة أسعار الوقود.

 

أسفرت إحدى الحملات تموينية على محطات الوقود بمركز إيتاي البارود عن ضبط محطتين مواد بترولية لوجود عجز فى العيار بمقدار 580 سم و650 فى الصفيحة الواحدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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يأتي ذلك في إطار توجيهات الجهات التنفيذية بمحافظة البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى انتظام العمل بها مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والالتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.

 

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تموين البحيرة ضبط الوقود البنزين

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