زراعة جامعة الوادي الجديد تشارك في "مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي"

شارك الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، والدكتور حاتم حمدون وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود الكيلاوي رئيس قسم الدواجن، في مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي والذي عقد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2023.

شارك في المؤتمر العديد من علماء مصر البارزين من شتى الجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية وعمداء ووكلاء كليات الزراعة وشخصيات بارزة ومتنوعة في قطاعات الدولة المختلفة ووفود من عشرة دول أجنبية وعربية.

Advertisements

دارت محاور الجلسات عن دور الإبل في تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة في ظل تغير المناخ وندرة المياه وكذلك محور إعادة صياغة استراتيجية الثروة الحيوانية وتصحيح مسارها لتوفير المنتجات الحيوانية وكذلك محور وواقع ومستقبل صناعة الدواجن والثروة السمكية ومحور التقنيات الحديثة وربط العلوم وتداخلها ودورها في تحسين أداء الحيوانات المزرعية وكفاءتها الإنتاجية الإضافات الغذائية الطبيعية والأساليب التطبيقية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الربحية والعائد من الثروة الحيوانية.

يذكر أن مشاركة وفد جامعة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور صبحي سلام، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي في كلية الزراعة، مقرر المؤتمر، أنه يشارك في المؤتمر عبر جلساته ومحاورة أكثر من 300 مشارك من اساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمهتمين بالثروة الحيوانية وتضمنت الفعاليات ورشة عمل عن «التطبيقات الصناعية للنانوتكنولوجي والميكروبيولوجي للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية في ظل التغيرات المناخية»، ضمن انشطة المشروع البحثي الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والباحث الرئيسي للمشروع وكان مقرر ورشة العمل الدكتورة نسرين هاشم، وتضمنت ورشة العمل جلستين علميتين وتبعهم أربع جلسات شارك فيها اون لاين أساتذة من اسبانيا والصين واليابان والمكسيك وتركيا ومجموعة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية وتضمنت العديد من المحاور والموضوعات الهامة والحديثة على المستوى الجزيئي من حيث التعبير الجيني والترانسكريبتوم والبروتيوم وتحسين الاستجابة المناعية لمواجهة الإجهاد الحراري والتحسين الوراثي للجاموس المصري ونقل الاجنة في الماعز والعديد من الموضوعات المتنوعة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية.

وأوضح «سلام» أن المشاركين ناقشوا خلال الفعاليات الأمن الغذائي الذي لايقل أهمية عن الأمن القومي ودور الإبل في تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة في ظل تغير المناخ وندرة المياة وكذلك محور إعادة صياغة استراتيجية الثروة الحيوانية وتصحيح مسارها لتوفير المنتجات الحيوانية وكذلك محور وواقع ومستقبل صناعة الدواجن والثروة السمكية ومحور التقنيات الحديثة وربط العلوم وتداخلها ودورها في تحسين اداء الحيوانات المزرعية وكفاءتها الانتاجية الإضافات الغذائية الطبيعية والأساليب التطبيقية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الربحية والعائد من الثروة الحيوانية.

وشدد المتحدثون على ضرورة العمل على نشر تطبيق نتائج الدراسات والبحوث التطبيقية الخاصة بالنباتات الملحية والتى تتحمل الملوحة وخاصة العلفية منها باعتبار أن هذه النباتات تتحمل الظروف القاحلة وندرة المياه مع إمكانية استخدامها في إطار نظم الزراعة المتكاملة خاصة في المناطق الصحراوية أو الهامشية، مشيرين إلى أن الثروة السمكية تعد من اكثر مكونات الثروة الحيوانية الواعدة والتى يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتى منها كما يمكن الاعتماد عليها بشكل فعال في زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى، فإن تطبيق نتائج الدراسات والبحوث سواء في مجال الاستزراع السمكي أو الصيد الحر والمصايد وخاصة باستخدام التقنيات الحديثة أصبح من الأمور الضرورية لتحقيق أكبر تنمية ممكنة في القطاع الواعد. وطالب المشاركون بالتوسع في إجراء البحوث المتصلة بتأثير استخدام النانو تكنولوجى على تحسين الكفاءة الإنتاجية للحيوانات المزرعية والدواجن والأسماك أصبح من الضرورى الاهتمام بعمل دراسات مصاحبة تتصل بالأمن الحيوي والآثار الجانبية لاستخدام تلك المنتجات والتكنولوجيا وذلك لتفادي حدوث أضرار للحيوانات احتمال انتقالها للانسان عند تغذيته على المنتجات الحيوانية لتلك الحيوانات، والعمل على توطين إنتاج وتطوير صناعة الإضافات العلفية المختلفة وخاصة منتجات البروبيوتك والبريبيوتك والمواد المحمضة والإنزيمات وخلافه وذلك بهدف دعم تنمية قطاع الانتاج الحيوانى وتوفير النقد الأجنبي المستخدم في استيراد تلك الإضافات، مع زيادة الاهتمام بالدراسات والبحوث الخاصة بـ تأثير الإجهاد الحرارى على الكفاءة الإنتاجية للحيوانات المزرعية وخاصة من الألبان واللحوم، أصبح من الضروري أن تشمل تلك البحوث التركيز على طريقة التأثير وخاصة مدى الاستجابة المناعية في مرحلتى جفاف الماشية وما قبل الولادة وفطام العجول.

وأكد المتحدثون على ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من البحوث المتصلة بما يعرف بالتعبير الجينى والترانكربيتوم والبروبيوم في تحسين إنتاجية الحيوانات المزرعية مع تطويع التطور المتسارع في تقدير نواتج عمليات التمثيل المختلفة للاستفادة من ذلك في تحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية،خاصة وأنه أصبح من الضرورى مع تعاظم إجراء البحوث المتصلة بالتحسين الوراثي للحيوانات المصرية كوسيلة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، اتخاذ إجراءات تنفيذية وسريعة لإنشاء بنك للجينات أو للاصول الوراثية الحيوانية المحلية، والعمل على استكمال السلسلة الإنتاجية لصناعة الدواجن سواء في القطاع التجارى أو الريفى بما يضمن مواصلة التنمية المستدامة لهذا المكون الهام لقطاع الثروة الحيوانية والذى يمثل تحقيق جزء هام من احتياجات الأفراد من البروتين الحيوانى مع ضرورة الاهتمام بتقليل الحلقات الوسيطة في تسويق الدواجن ومنتجاتها بما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وانخفاض الأسعار.