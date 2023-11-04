السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

القباج والزملوط يفتتحان مشروع قرى آمنة غذائيا بواحة الفرافرة بالوادي الجديد (صور)

برنامج قرية آمنة
برنامج قرية آمنة غذائيا، فيتو

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع قرى آمنة غذائيًّا بمركز الفرافرة، وذلك بالتعاون والشراكة مع بنك الطعام المصري، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الأمان الغذائي الشامل وضمان توفير الغذاء الصحي والمغذي لجميع السكان، ويشمل المشروع عددًا من التدخلات الرئيسية منها «الثروة الحيوانية، والزراعة، وإدارة المخلفات، والتصنيع الغذائي»، حيث تم افتتاح المطبخ المركزي بقرية الكفاح والذي ينتج ٣ آلاف وجبة مطهية لطلبة المدارس لعدد ١٠ مدارس، ومشروع استزراع سمكي يحتوي على ٢٤ ألف زريعة سمك يتم تغذيتها وتوزيعها وتباع بسعر مخفض من قبل الجمعيات الأهلية لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

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كما افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع الصوب الزراعية بقرية أبو هريرة، والذي يضم ٦ صوب من إجمالي ٣٠ صوبة مستهدف إنشاؤها؛ لتوفير الخضروات الطازجة وطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة.

 

افتتاح مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية عثمان بن عفان بالفرافرة

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة، والذي تم إنشاؤه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور لفيف من الحضور وأهالي القرية.

وأشادت القباج بتجهيزات المركز الذي يضم مركز علاج طبيعي ووحدة تخاطب حضانة وقاعة مناسبات ومركز مودة وصالة ألعاب رياضية وفصل محو أمية و٢ ورشة تدريب على الحرف، والذي يقدم خدمات متميزة وغير مسبوقة لأهالي قرى  حياة كريمة".

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ معرض الأسر المنتجة للمنتجات اليدوية والبيئية بمشاركة ١٠ جمعيات أهلية، مشيدةً بجودة وتميز المعروضات والتي تشارك بالمعارض التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية. موجهًة بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال إنتاج الكليم والسجاد اليدوي؛ لدعم أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية وتمكينهم اقتصاديًّا.

وعلى هامش الافتتاح، قامت الوزيرة والمحافظ بغرس نخلة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

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برنامج قرية آمنة غذائيا بالوادي الجديد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوادى الجديد

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