السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

شروط اصطحاب الوزن الزائد في حقائب السفر

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو

هناك مجموعة من الشروط والأحكام التي تضعها شركات الطيران العامة والخاصة لوزن الحقائب، والتي تختلف من شركة طيران إلى أخرى.

 

شروط اصطحاب الوزن الزائد في حقائب السفر

وجاءت الشروط والأحكام التي تضعها شركات الطيران العامة والخاصة على وزن الحقائب، كالتالي:

  • يجب ألا يزيد الوزن الزائد على 32 كجم، ويجب ألا تتجاوز الأبعاد 203 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع). ​
  • يتم احتساب الوزن الزائد من 24 إلى 32 كجم بنسبة 50% من سعر القطعة الإضافية.
  • يتم فرض 50% من سعر القطعة الإضافية فى حال زاد حجمها أكثر من 158 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع) / 62 بوصة حتى 203 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع) / 79 بوصة.

 

  • في حال زيادة كل من الوزن والأبعاد يتم احتساب السعر بنسبة 100٪ من سعر القطعة الإضافية.
  • في حال اصطحاب الراكب لقطعة ثالتة يزيد وزنها وأبعادها عن 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة يتم احتساب سعرها ضعف سعر القطعة الإضافية.

قبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة

  • يتم قبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة للأمتعة على الطائرة.
  • يرجى الوصول إلى المطار قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد تسجيل الوصول العادي في حالة امتلاك الأمتعة الزائدة.
  • قد يتغير المبلغ الواجب دفعه بالعملة المحلية تبعًا لتغير سعر صرف العملة مقابل الدولار الأمريكي.
  • يتم إغلاق جميع الأماكن الخاصة بإنهاء إجراءات السفر 60 دقيقة قبل الموعد المحدد لإقلاع الرحلة.
  • سيطلب من الركاب الذين تجاوزوا حد الوزن المسموح إعادة حزم أمتعتهم الزائدة إلى وحدات أصغر ودفع الرسوم المقررة قبل إنهاء إجراءات السفر.

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