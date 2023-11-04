السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الأهلي والمقاولون العرب بعد 15 دقيقة (صور)

الأهلي والمقاولون،
الأهلي والمقاولون، فيتو

الدوري المصري، مرت 15 دقيقة وما زال الأهلي متعادلًا سلبيًّا أمام المقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

أحداث 15 دقيقة من مباراة الأهلي والمقاولون العرب 

تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في الربع ساعة الأولى دون أي خطورة تذكر من الفريقين سوى تسديدة بعيدة من أحمد عبدالقادر على مرمى محمود أبو السعود.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:

 

 

 

 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر ابراهيم - محمد هاني.
 


خط الوسط: إمام عاشور - نبيل كوكا - أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - موديست - طاهر محمد طاهر.

 

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والمقاولون العرب

-إبراهيم نور الدين- حكم ساحة.

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-شريف عبد الله - حكم مساعد أول.

- وائل شعبان - حكم مساعد ثاني.

- محمود وفا - حكم رابع.

- محمود بسيوني- حكم فيديو VAR.

- صبحي العمراوي - حكم مساعد فيديو VAR.

 

قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب في الدوري

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو – كريستو – كريم نيدفيد.

في خط الهجوم: أنتوني موديست - صلاح محسن.

غيابات الأهلي عن مباراة المقاولون العرب

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد محمد الشناوي، حسين الشحات، علي معلول، أكرم توفيق ومروان عطية ومعتز محمد ومحمد زعلوك كريم من مباراة المقاولون العرب.

كما يغيب عن الأهلي أمام المقاولون العرب كل من محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف وعمرو السولية ورضا سليم ومحمود متولى للإصابة.

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب

الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

 

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين

ويعود أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي  للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلي تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

 

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