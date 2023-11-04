منتخب مصر، فيتوريا يراقب لاعبي الأهلي الدوليين أمام المقاولون

منتخب مصر، قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، حضور مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، المقرر انطلاقها في السابعة مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحرص فيتوريا على حضور مباريات الدوري الممتاز في الفترة الحالية، من أجل متابعة اللاعبين الدوليين قبل اعلان القائمة المحلية للاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة، الذي ينطلق في الفترة من ١٣ الي ٢١ نوفمبر الجاري ويتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ بأمريكا وكندا والمكسيك.

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فيتوريا يحضر لقاء الأهلي والمقاولون، فيتو

على لطفي يدخل حسابات منتخب مصر

ومن ناحية أخرى دخل علي لطفي حارس مرمى فريق زد إف سي، إهتمامات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن لويس ستيفس مدرب حراس مرمى الفراعنة، أبلغ فيتوريا إعجابه بمستوى علي لطفي، وأن الأخير تطور مستواه بشكل كبير منذ إنتقاله لصفوف نادي زد ومشاركته أساسيا مع فريقه الجديد، وأنه يرغب في منحه فرصة الانضمام لمعسكر منتخب المقرر انطلاقه يوم 13 نوفمبر الجاري.

وأضاف المصدر، أن فيتوريا طالب ستيفس بمتابعة علي لطفي في مباريات فريقه القادمة قبل معسكر الفراعنة، وفي حال حافظ على تألقه خلالها، سيتم إستدعائه للمعسكر المقبل.

وبحسب المصدر فإنه في حال إنضمام علي لطفي لمعسكر منتخب مصر المقبل، فإن ذلك سيكون على حساب محمد صبحي حارس الزمالك، الذي تراجع مستواه كثيرا مع الزمالك في الفترة الماضية، حتى أنه خرج من حسبات أوسوريو المدير الفني للزمالك، الذي أعاد محمود عواد للتشكيلة الاساسية للأبيض على حساب صبحي.

فيتوريا يعلن قائمة المحترفين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واللاعبين المحترفين هم: محمد صلاح - محمد النني - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - طارق حامد - أحمد حسن كوكا - محمد شريف - حمدي فتحي.

موعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول أحد يومي 8 أو 9 نوفمبر المقبل موعدا لإعلان القائمة النهائية للفراعنة محليين ومحترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في إفتتاح تصفيات كأس العالم.

ومن المتوقع أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، 25 لاعبًا بينهم ثمانية لاعبين على الأقل.

موقف تريزيجيه من معسكر نوفمبر

وحسم الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، موقف محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الإحماء قبل مباراة فريقه أمام فريق فاتح قره جمرك، في الدوري التركي.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أنه تواصل مع تريزيجيه، وأن اللاعب طمأنه على أن الإصابة بسيطة، وهي عبارة عن آلام بمعصم اليد شعر بها أثناء عملية الإحماء.

أضاف أبو العلا أنه وفقا للتشخيص المبدئي وبحسب الأشعة التي أجريت لتريزيجيه بعد المباراة، فقد تأكد أن الإصابة عبارة كدمة بسيطة في معصم اليد، ولن تمنعه من المشاركة في معسكر منتخب مصر في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، والتي سيتخللها مباراتا منتخب مصر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.