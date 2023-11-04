جيرونا يعتلي صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على أوساسونا

اعتلى جيرونا صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، وذلك عقب فوزه المثير على مضيفه أوساسونا 4/2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة.

جيرونا يواصل صحوته

ورفع جيرونا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الذي سيكون بإمكانه استعادة الصدارة حينما يواجه رايو فاييكانو غدًا الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم جيرونا عن طريق إيفان مارتن في الدقيقة 16، قبل أن يدرك أنتي بوديمير التعادل لأوساسونا في الدقيقة 25.

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وفي الدقيقة 55 سجل أنتي بوديمير الهدف الثاني لأوساسونا، لكن جيرونا نجح في العودة مجددًا بهدف التعادل الذي سجله أرتيم دويباك في الدقيقة 71.

وسجل فيكتور تسيجانكوف الهدف الثالث لجيرونا في الدقيقة 80، قبل أن يضيف أليكس جارسيا الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ويستعد نادي برشلونة لخوض مباراة مهمة بعد الخسارة في الجولة الماضية في الكلاسيكو أمام نادي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف،وعلى الجانب الآخر يسعى نادي ريال سوسيداد للاستمرار بالأداء المميز الذي يقدمه في الموسم الحالي ومحاولة التوجه للمربع الذهبي.

ترتيب برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة بعدما خسر في الجولة الماضية أمام نادي ريال مدريد ولم يحصل علي أي نقاط، كما استطاع نادي برشلونة الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط في الدوري الإسباني.

أما عن نادي ريال سوسيداد فهو يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 أخرى وخسر في مباراتين، ويسعى للاستكمال بهذا الأداء المميز بالنسبة لة كفريق متواضع من أجل الصعود للمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ويستضيف ملعب “أنويتا” مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما سيتم نقل المباراة عبر قناة “بي إن سبورت 1” كما سيتم التعليق عليها من خلال “حسن العيدروس.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسيداد



في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينجو مارتينيز - بالدي.

في خط الوسط: جوندوجان - جافي - بيدري.

في خط الهجوم: فيران توريس - ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.

فيما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن لاعب وسط برشلونة بيدري جونزاليس، شارك في المران الجماعي، اليوم الجمعة، ليتأكد تعافيه تماما من الإصابة.

وأشارت إلى أن بيدري، أدى التدريب كاملا لليوم الثالث على التوالي، بعد تعافيه من إصابة في الفخذ الأيمن، تعرض لها في أواخر أغسطس الماضي.



وأضافت أن بيدري سيكون جاهزًا لتعزيز صفوف البارسا بعد غياب دام 71 يومًا، وسينضم للقائمة التي ستخوض مباراة ريال سوسيداد، غدًا في الدوري.

في المقابل، لم يشارك لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، في المران الجماعي، لعدم تعافيه بشكل تام من إصابته في الكاحل الأيمن.

ولفتت إلى أن دي يونج، ستتأجل عودته عند مواجهة شاختار دونتسيك الأوكراني، يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

وختمت موندو ديبورتيفو تقريرها بأن سيرجي روبيرتو، لم يتخلص أيضا بعد من إصابته في الساق اليمنى.