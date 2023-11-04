محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير مستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام لغير القادرين

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال التطوير بمركز ومستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين التابعة لجمعية أيادي 4040، وهي أول مركز متخصص في مصر والشرق الأوسط لعلاج السرطان بالمجان والعلاج التلطيفي للحالات المتأخرة والحرجة وتقديم الرعايا الطبية لهم.

وثمن الشريف أعمال التطوير التي تمت بالمستشفى حيث تم تزويدها بـ3 أجهزة للعلاج الإشعاعي ليصل عددها إلى 5 أجهزة وتصبح بذلك أكبر مستشفى في مصر والشرق الأوسط تضم هذا العدد من أجهزة العلاج الإشعاعي للأورام.

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وأكد الشريف أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لمركز ومستشفى أيادي المستقبل التابع لجمعية أيادي 4040 لما تقوم به من دور وطني بارز في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لأهلنا غير القادرين والبسطاء.

وأشاد المحافظ بمستوى المركز والمستشفى والأداء المتميز لجميع العاملين بهما، وما لمسه خلال الزيارة من حالة الرضا التام من المرضى وذويهم عن مستوى الخدمة، حيث تستقبل المستشفى نحو من 1000 إلى 1200 حالة يوميًّا.

واستمع المحافظ إلي مطالب مجلس إدارة المركز والمستشفى، مشيرًا إلى أنه حريص على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية والارتقاء بها لخدمة جميع المواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية.

هذا وتفقد المحافظ أقسام المستشفى: قسم العلاج الإشعاعي ويعد أكبر قسم للعلاج الإشعاعي على مستوى الجمهورية، وقسم العلاج الكيماوي، وحجرة الطوارئ ومعمل التحاليل الطبية وقسم الفيزياء الطبية وقسم الأشعة التشخيصية والمقطعية وغرفة صب القوالب وقسم العلاج الطبيعي، والعيادات الخارجية والصيدلية الإكلينيكية.

كما تفقد أيضًا مبنى مستشفى أيادي المستقبل، ويضم المبنى القسم الداخلي بسعة 48 سريرًا منها: 6 سرير عناية مركزة و20 سريرًا للعلاج التلطيفي وتفقد أيضًا أقسام الأسنان والعلاج النفسي والتغذية وعيادة علاج الآلام.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة جمعية أيادي 4040 ومؤسس الأستاذ عبد العزيز عبد المعبود – عضو مجلس الإدارة مؤسس الأستاذ أسامة النجار – نائب رئيس مجلس الإدارة مؤسس مهندس عمرو أبو السعود الدكتور عمرو عباسي مدير عام مركز ومستشفى أيادي المستقبل التابع لجمعية أيادي 4040.