السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة الأهلي بالدوري

المقاولون العرب،
المقاولون العرب، فيتو

الدوري المصري، أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضم مواجهات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل المقاولون أمام الأهلي 

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وفاروقا نور الدين  وأحمد الشيمي ومحمد شوقي غريب وجوزيف أوشايا وعبدالرحمن خالد جبنة ولؤي وائل وأحمد فوزي وأحمد علاء وعمار حمدي  وأمادو أنياص.

وتضم دكة البدلاء، عامر عامر والحبيب أحمد وأحمد عيد تمساح ومحمود وادي وأمير عابد وعماد الدين بوبكر واسلام عبدالنعيم ومحمد هاني تريكا ومهند محمد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب
 

وتذاع مباراة الأهلى والمقاولون العرب على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والمقاولون العرب
 

-إبراهيم نور الدين- حكم ساحة

-شريف عبدالله - حكم مساعد أول

- وائل شعبان- حكم مساعد ثانى

Advertisements

-محمود وفا- حكم رابع

-محمود بسيوني- حكم فيديو VAR

-صبحي العمراوي- حكم مساعد فيديو VAR

آخر مباراة للأهلى تحت صافرة إبراهيم نور الدين
 

وكانت آخر مباراة للأهلى تحت صافرة إبراهيم نور الدين أمام فريق سيراميكا كيلوباترا في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وإجماليا أدار إبراهيم نور الدين 38 مباراة للأهلى حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 29 مباراة وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات.

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب
 

الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين
 

ويعود أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي  بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي  للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلى تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

الأهلي أمام المقاولون، كولر يبحث عن رابع انتصاراته على شوقي غريب

رسالة تحذير من كولر للاعبي الأهلي قبل صدام المقاولون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.

الدوري المصري شوقى غريب المقاولون العرب الأهلي الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

حقيقة طلب كولر عودة القندوسي في ميركاتو الشتاء لتدعيم الأهلي

الأهلي أمام المقاولون، كولر يبحث عن رابع انتصاراته على شوقي غريب

الأهلي يبحث عن إعادة الهيبة أمام المقاولون العرب بالدوري المصري

الأكثر قراءة

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون مساء اليوم

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

أول تعليق من الاحتلال على قرار تركيا باستدعاء سفيرها من تل أبيب

أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة ستدرس للعالم ودمرنا 24 آلية عسكرية خلال الساعات الماضية

الاحتلال: مليون دولار تكلفة التصدي لصاروخ المقاومة عياش 250 تجاه إيلات

استشهاد الفنان طارق ضبان وعائلة المخرج رياض عبد الرحمن في قصف إسرائيلي على غزة

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم 4-11-2023

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام المقاولون بعد مرور 30 دقيقة (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

شروط اصطحاب الوزن الزائد في حقائب السفر

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

من 75 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار بوكيهات الورد في الفلانتين المصري (فيديو وصور)

مستعينا بالذكاء الاصطناعي، ماسك يستعد لتقديم تطبيق شامل

المزيد

خدمات

المزيد

400 جنيه زيادة في جرام الذهب خلال شهر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

الجمارك تكشف كيفية التسجيل على تطبيق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (فيديو)

المزيد

انفوجراف

5 رسائل من وزراء الخارجية العرب لـ بلينكين خلال اجتماع الأردن ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب

17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها، تعرف عليها

أقوال المؤرخين والفقهاء فى المكان الذى دفنت فيه رأس الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية