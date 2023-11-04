شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة الأهلي بالدوري

الدوري المصري، أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضم مواجهات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون أمام الأهلي

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وفاروقا نور الدين وأحمد الشيمي ومحمد شوقي غريب وجوزيف أوشايا وعبدالرحمن خالد جبنة ولؤي وائل وأحمد فوزي وأحمد علاء وعمار حمدي وأمادو أنياص.

وتضم دكة البدلاء، عامر عامر والحبيب أحمد وأحمد عيد تمساح ومحمود وادي وأمير عابد وعماد الدين بوبكر واسلام عبدالنعيم ومحمد هاني تريكا ومهند محمد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب



وتذاع مباراة الأهلى والمقاولون العرب على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والمقاولون العرب



-إبراهيم نور الدين- حكم ساحة

-شريف عبدالله - حكم مساعد أول

- وائل شعبان- حكم مساعد ثانى

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-محمود وفا- حكم رابع

-محمود بسيوني- حكم فيديو VAR

-صبحي العمراوي- حكم مساعد فيديو VAR

آخر مباراة للأهلى تحت صافرة إبراهيم نور الدين



وكانت آخر مباراة للأهلى تحت صافرة إبراهيم نور الدين أمام فريق سيراميكا كيلوباترا في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وإجماليا أدار إبراهيم نور الدين 38 مباراة للأهلى حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 29 مباراة وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات.

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب



الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين



ويعود أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلى تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.