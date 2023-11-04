الدوري المصري، تترقب جماهير كرة القدم المصرية مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع الفريقين، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون مساء اليوم

وتقدم فيتو لمتابعيها خدمة بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب اللقاء الذي يجمع الفريقين، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات أمام المقاولون

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة المقاولون العرب اليوم بحثًا عن استعادة الانتصارات بعد خروجه من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقى بعد الخسارة أمام فريق صن داونز الجنوب بمجموع المباراتين بنتيجة 1-0 حيث يأمل في الوصول إلى النقطة 9 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط جمعها من خوض مباراتين وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه هدفًا واحدًا.

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المقاولون العرب يأمل في تحقيق أولى انتصاراته بالدوري على حساب الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه شوقي غريب مباراة الأهلي اليوم بحثًا عن تحقيق أولى انتصاراته بالدوري الممتاز للموسم الحالي الذي يحتل فيه المركز السابع عشر برصيد نقطتين جمعها من خوض 5 مباريات حيث تعادل في مباراتين وخسر في ثلاث دون أن يحقق أي انتصار وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفًا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والمقاولون العرب

-إبراهيم نور الدين- حكم ساحة

-شريف عبدالله - حكم مساعد أول

- وائل شعبان- حكم مساعد ثانى

-محمود وفا- حكم رابع

-محمود بسيوني- حكم فيديو VAR

-صبحي العمراوي- حكم مساعد فيديو VAR

قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب في الدوري

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء- مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو – كريستو – كريم نيدفيد

في خط الهجوم: أنتوني موديست - صلاح محسن.

غيابات الأهلى عن مباراة المقاولون العرب

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد محمد الشناوي، حسين الشحات، علي معلول، أكرم توفيق ومروان عطية ومعتز محمد ومحمد زعلوك كريم من مباراة المقاولون العرب.

كما يغيب عن الأهلى أمام المقاولون العرب كلا من محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف وعمرو السولية ورضا سليم ومحمود متولى للإصابة.

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب

الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين

ويعود أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلى تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.