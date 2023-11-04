السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

مشاهدة لقاء الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري بث مباشر

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الدوري المصري، مشاهدة لقاء الأهلي والمقاولون العرب   في منافسات الدوري المصري  2023، ويسعى النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام  المقاولون العرب في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي.

 

مشاهدة لقاء الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري 

وتأمل الجماهير النادي الأهلي في متابعة المباراة عبر القنوات الناقلة حيث اللقاء المرتقب أمام المقاولون العرب  في الجولة السادسة من بطولة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي.

 

تردد قنوات أون تايم سبورت 

القمر الصناعي: النايل سات.التردد: 10853.الاستقطاب: أفقي.معدل الترميز: 27500.

 

الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات أمام المقاولون

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة المقاولون العرب اليوم بحثًا عن استعادة الانتصارات بعد خروجه من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقى بعد الخسارة أمام فريق صن داونز الجنوب بمجموع المباراتين بنتيجة 1-0 حيث يأمل في الوصول إلى النقطة 9 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط جمعها من خوض مباراتين وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه هدفًا واحدًا.

 

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المقاولون العرب يأمل في تحقيق أولى انتصاراته بالدوري على حساب الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه شوقي غريب مباراة الأهلي اليوم بحثًا عن تحقيق أولى انتصاراته بالدوري الممتاز للموسم الحالي الذي يحتل فيه المركز السابع عشر برصيد نقطتين جمعها من خوض 5 مباريات حيث تعادل في مباراتين وخسر في ثلاث دون أن يحقق أي انتصار وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفًا.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والمقاولون العرب

-إبراهيم نور الدين- حكم ساحة

-شريف عبدالله - حكم مساعد أول

- وائل شعبان- حكم مساعد ثانى

-محمود وفا- حكم رابع

-محمود بسيوني- حكم فيديو VAR

-صبحي العمراوي- حكم مساعد فيديو VAR 

 

قائمة  الأهلي لمباراة المقاولون العرب في الدوري

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء- مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو – كريستو – كريم نيدفيد

في خط الهجوم: أنتوني موديست - صلاح محسن.

غيابات الأهلى عن مباراة المقاولون العرب

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد محمد الشناوي، حسين الشحات، علي معلول، أكرم توفيق ومروان عطية ومعتز محمد ومحمد زعلوك كريم من مباراة المقاولون العرب.

كما يغيب عن الأهلى أمام المقاولون العرب  كلا من  محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف وعمرو السولية ورضا سليم ومحمود متولى للإصابة.

 

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب

الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين
ويعود أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي  بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي  للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلى تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

 

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الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز كولر

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