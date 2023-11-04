السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مستشفى الرمد وعائشة المرزوق

قنا، فيتو
قنا، فيتو

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إحلال مستشفى الرمد بمدينة قنا، ومركز عائشة المرزوق لطب الأسرة بقرية المحروسة والذان يتم تنفيذهما بتبرع مجموعة المرزوق بالكويت.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سمر عاطف مدير التخطيط والمشروعات بالمديرية وعدد من القيادات التنفيذية.

استعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمستشفى التي  تقع علي مساحة ٤٤٢٨ م٢، مؤكدا أهمية إعادة تشغيل مستشفى الرمد بعد تأهيلها كونها الوحيد الذي يقدم خدمة الرمد لأبناء المحافظة، ومن ثم تعد نقلة هامة في طريق تقديم الخدمات الطبية الدقيقة بالمحافظة بما يسهل على المواطن حصوله على الخدمة الطبية اللازمة دون عناء.

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كما تابع الموقف التنفيذي لأعمال التشطيبات النهائية بمركز عائشة المرزوق لطب الاسرة بقرية المحروسة والواقع على مساحة 4 آلاف متر مربع ومكونة من طابق أرضي وطابقين علويين وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 90 %.

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