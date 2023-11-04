السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

علاج 24 ألف رأس ماشية بقوافل بيطرية بالبحيرة

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية بالبحيرة, فيتو

واصلت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محى الدين مدير المديرية، انطلاق قوافلها البيطرية المجانية للقرى المحرومة فى إطار جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

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حيث بلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 13978 حيوان، وبلغت عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 9 قوافل، بإجمالي 10487 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز دمنهور، الدلنجات، كوم حماده،التحرير،وادى النطرون،إيتاي البارود ، الرحمانية، تم خلالها علاج 8150 طفيليات خارجية، و2100 طفيليات داخلية.

كما بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1584 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 421030، كما تم عمل 3 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، بإجمالي 3 قضايا بإجمالي مضبوطات 5364 كجم لحوم غير صالحة، كما تم اختبار 258 حيوان لمرض البروسيلا ومرض السل البقري وتم تحصين 72 بلقاح عترة 19 و27 أغنام بلقاح ريف 1.

تم عمل 24 ندوة إرشادية متنوعة تضمنت 47 موضوع  وتم إجراء الفحص التناسلي لعدد 1378 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 422 رأس ماشية، كما تم علاج  956 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وكذا إجراء الفحص التناسلي لعدد 84 رأس ماشية ورعايتها تناسليا من خلال القوافل السكانية المجانية.

 بوحدة المعامل بالمديريةتم اختبار 6 عينات حساسية للألبان و2 اختبار تحديد نسبة العد الفطرى في اللبن، وتم تلقيح 732 رأس ماشية من الأبقار و214 رأس من الجاموس بإجمالي 946 رأس ماشية، وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 1052 رأس ماشية وأغنام.

 

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قافلة بيطرية مجانية البحيرة محرومة

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