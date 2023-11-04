السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

القباج تسلم 200 مشروع صغير للمرأة المعيلة والعمالة الزراعية غير المنتظمة بالفرافرة

القباج والزملوط بالفرافرة،
القباج والزملوط بالفرافرة، ڤيتو

سلمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال زيارتها للمحافظة اليوم، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الجمعيات الأهلية، سلمت ٢٠٠ مشروع صغير للمرأة المعيلة والعمالة الزراعية غير المنتظمة بمركز الفرافرة، شملت ١٠٠ مشروع تربية دواجن شاملة الأعلاف والإشراف البيطري و١٠٠ مشروع معدات وآلات زراعية؛ بهدف تمكين ودعم المستفيدين وتوفير فرص عمل تدر دخل اقتصادي وتوفر حياة كريمة لهم.

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وأكدت الوزيرة خلال لقاء المستفيدين من المشروعات على حرص الوزارة على إقامة مشروعات صغيرة  توفر دخل دائم للأسر كأحد أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات والجمعيات الأهلية.

فيما أعلن المحافظ عن منح ٢٠٠ فدان لبنك الطعام المصري لإقامة مشروعات زراعية كوقف خيري، يخصص عائدها لدعم الحالات الأولى بالرعاية والأسر المستحقة بالمركز.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد استقبل صباح اليوم، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز الفرافرة، بحضور حسن مصطفى مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الموارد، والدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري ومصطفى إسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية الرئيسية، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهلت الوزيرة زيارتها بتفقد مبنى مركز التأهيل الاجتماعي بمدينة الفرافرة الذي تم إنشاؤة بتكلفة ٢٢ مليون جنيه ويضم وحدات اكتشاف مبكر وتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة ووحدات تخاطب وسمعيات وورش تدريب وحضانة للأطفال، حيث أشارت الوزيرة إلى وضع خطة لتجهيز وتأثيث المبنى تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، وتخصيص مساحة شمال المركز لإنشاء حديقة ملحقة لخدمة رواد المركز.

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اهداف التنمية المستدامة إقامة مشروعات صغيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المشروعات الخدمية والتنموية ذوى الاحتياجات الخاصة

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