محافظ قنا: إجراءات صارمة للحفاظ على الأراضي الزراعية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، مع مسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة لمتابعة الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها للحفاظ على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والمهندس ابو القاسم محمود علي مدير عام الشئون الزراعية، واحمد سيد محمد مدير حماية الاراضي.

وشدد محافظ قنا خلال الإجتماع، علي مسئولي الإدارات الزراعية وحماية الأراضي، تكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، لتلاشي أي حالات تعدى، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية علي نفقه المواطن المخالف.

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ومن جانبه أكد محافظ قنا، اهمية التعاون بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مسئول يتقاعس بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.