الدوري الإنجليزي، هالاند في هجوم مانشستر سيتي ضد بورنموث

أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه أمام بورنموث على ملعب الاتحاد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي

إديرسون- ووكر- ستونز- أكانجي- أكي- رودريجو- كوفاسيتش- برناردو- دوكو- ألفاريز- هالاند.

تشكيل بورنموث

رادو- أرونز- ميفام- زابارني- كيلي- كيركيز- سكوت- فيليب- كريستي- سولانكي- تافيرنير.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: أورتيجا- دياز- فيليبس- جريليش- جفارديول- نونيز- فودين- بوب- لويس.

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز ال17 برصيد 6 نقاط.

وواصل توتنهام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة ويليه أرسنال ومانشستر سيتي برصيد 24 نقطة ثم ليفربول رابعا برصيد 23 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

1 توتنهام هوتسبير: 26 نقطة.

2 آرسنال: 24 نقطة.

3 مانشستر سيتي: 24 نقطة.

4 ليفربول: 23 نقطة

5 أستون فيلا: 22 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد: 17 نقطة.

7 برايتون: 17 نقطة.

8 مانشستر يونايتد: 15 نقطة.

9 وست هام يونايتد: 14 نقطة.

10 برينتفورد: 13 نقطة.

11 تشيلسي: 12 نقطة.

12 وولفرهامبتون: 12 نقطة.

13 كريستال بالاس: 12 نقطة.

14 فولهام: 12 نقطة.

15 إيفرتون: 10 نقاط.

16 نوتينغهام فورست: 10 نقاط.

17 بورنموث: 6 نقاط.

18 لوتون تاون: 5 نقاط.

19 بيرنلي: 4 نقاط.

20 - شيفيلد يونايتد: نقطة واحدة.



وكانت مباريات الجولة العاشرة التي انطلقت الجمعة الماضية واختتمت الأحد بديربي مانشستر شهدت التالي:

فوز توتنهام على كريستال بالاس 2-1.

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0.

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0.

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1.

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2.

فوز إيفرتون على وست هام 1-0.

تعادل برايتون وفولهام 1-1.

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0.

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0.