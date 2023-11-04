السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتفقدان معرض بيع السلع والمواد الغذائية

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت معرض المحافظة الدائم بشارع الجيش أمام حي شرق المنصوره لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

جانب من الجولة، فيتو

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة، وتزامنًا مع انطلاق مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين

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كما دشن "وزير التنمية المحلية" ومحافظ الدقهلية" مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة لتصبح 180 جنيها للكيلو بدلًا من 225 جنيها بالمنفذ الرئيسي بشارع الجيش بمدينة المنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد، والمحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والأستاذ محمود العسقلاني رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء، والاستاذ وائل السنوسي مسئول المنافذ بالدقهلية، والمحاسب محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين. 

واشار  إلى وجود تعاون وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين لتوافر جميع السلع الأساسية للمواطن في المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في جميع المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات حيث تم افتتاح عدد كبير منها منذ انطلاق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع بالتعاون بين المحافظات والمجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية ومديريات التموين وجهات الدولة المختلفة. 

ووجه وزير التنمية المحلية محافظ الدقهلية  بالعمل علي توفير قطع أراضي لإقامة منافذ ومعارض لبيع السلع بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبري وذلك في المناطق ذات الكثافات الكبيرة والشعبية باحياء المحافظة المختلفة. 

وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعي لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، ووجه الوزير الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز  بالمحافظة بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية.

ومن جهته أشار "المحافظ" إلى أن إجمالي عدد معارض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بنطاق المحافظة بلغ 21 معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 25 % و30% لبعض السلع والمنتجات.

وأوضح "مختار " أن إجمالي عدد المنافذ والشوادر علي مستوي المحافظة بلغت 854 منفذًا تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل ( منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية).

كما أشار " المحافظ " الي أنه يتم بيع السلع الأساسية والاستراتيجية في جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة بأسعار مخفضة من 15 الي 25% و30% تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء وتشمل ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان -  الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض ).

أزمة الاقتصادية الازمة الاقتصادية العالمية اسعار مخفضة اسعار السلع الاساسية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي ب المواد الغذائية تخفيض أسعار السلع الأساسية صطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظ الدقهلية

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