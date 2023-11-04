من 75 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار بوكيهات الورد في الفلانتين المصري (فيديو وصور)

عيد الحب المصري 2023، يحرص العديد من المواطنين على شراء الورد بمختلف أشكاله وأنواعه اليوم 4 فبراير، وهو عيد الحب المصري، للتعبير عن مشاعرهم لأحبابهم سواء كان لأحد أفراد العائلة أو حبيب أو صديق، وهذا لأن الورد هو الرسالة الأجمل بين أنواع الهدايا الأخرى لإرسال المعنى المطلوب، ولهذا حرصت كاميرا "فيتو" على أخذ جولة ميدانية في محال الورود لمعرفة أسعارها.

أسعار الورود بالأسواق

وقال أحد بائعي الورد بمنطقة الزمالك أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الورود في الوقت الحالي بسبب عيد الحب فتبدأ الوردة الواحدة من 15 جنيها إلى 25 جنيها، ويتوقف السعر على طول الوردة ونوعها.

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اسعار بوكيهات الورد

أما أسعار بوكيهات الورد، فيصل سعر أصغر "بوكيه" إلى 75 جنيها، وقد يصل إلى 3000 جنيه على حسب رغبة العميل فتختلف الأسعار على حسب عدد الأزهار ونوعها.

عيد الحب المصري

وعن الإقبال في يوم عيد الحب المصري على الورود يقول البائع إن الأحداث الأخيرة التي تشهدها فلسطين وقتل الأطفال على يد الاحتلال الإسرائيلي أثرت على المبيعات وأحدثت حالة من الركود التام في السوق خاصة في موسم عيد الحب المصري.

فكرة عيد الحب

وعيد الحب المصري هو يوم يحتفل به المصريون في 4 نوفمبر من كل عام، وقد دعا له الكاتب والصحفي مصطفى أمين، عندما نشر مقالًا دعا فيه إلى الاحتفال بالحب في مصر.

وكان الدافع وراء هذا الاحتفال هو رؤية مصطفى أمين لجنازة في حي السيدة زينب بوسط القاهرة، حيث وجد ثلاثة رجال فقط يسيرون في الجنازة، مع غياب الأعداد الكبيرة التي اعتاد المصريون عليها في الجنازات، لذلك، قرر مصطفى أمين أن يكون هناك يومًا خاصًا بنا للاحتفال بكل أشكال الحب، ولا يشترط أن يكون هذا الحب بين رجل وامرأة.