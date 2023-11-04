السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أيتن عامر تطلب من جمهورها الدعاء لفلسطين: لا تعتادوا المشهد

آيتن عامر، فيتو
آيتن عامر، فيتو

قامت الفنانة آيتن عامر بالتحدث مع جمهورها عبر خاصية LIVE من خلال حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات القصير “أنستجرام” كم قليل.

 

وطلبت آيتن عامر من جمهورها عد إعتياد المشهد فيما يتعلق بأحداث فلسطين والمذابح التي يتعرض لها الأشقاء هناك، قائلة لهم “لا تعتادوا هذا المشهد”.

 

وطلبت من جمهورها دعم الفلسطينين بأي طريقة، كلًا على قدر استطاعته، سواء بالتبرع من خلال الجمعيات والمنظمات المختصة بالأمر أو حتى من خلال الدعاء لهم.

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وانتقدت آيتن عامر سياسات مواقع التواصل الإجتماعي في حذف المنشورات والتعلقيات التي تتحدث عن فلسطين وتكشف مجازر الصهاينة في حق الشعب الفلسطيني.

 

وتعتبر آيتن عامر من الفنانين الذين يحرصون على مساندة الشعب الفلسطيني منذ بداية إندلاع الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة.

 

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آيتن عامر طوفان الأقصى حرب غزة 2023 اخبار الفن

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