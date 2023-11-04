احتفالات ذكرى نصر أكتوبر بالعجمي والمنتزة بحضور أبطال شاركوا في الحرب (صور)

نظمت إدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية برئاسةبسيوني محمد، احتفال الإدارة بذكري اليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر والذي كان مؤجل بسبب حالة الحداد التي اعلنتها الدولة بسبب ضرب مستشفي الاهلي المعمداني بغزة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومحمد السني رئيس مجلس أمناء المحافظة، وبحضور ابطال حقيقون من ابطال نصر أكتوبر الأمير عبد المجيد ومحمد جاد.

كما حضر جمال الطلخاوي رئيس مجلس أمناء العجمي، وعبدالحميد المصري مدير الإعلام والعلاقات العامه، حسام هلالي، ومديروا الادارت التعليمية والإعلامين والصحفيين.

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قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم: أن استمرار احتفالات اكتوبر بالادارات التعليمية المختلفة بعد تأجيلها بسبب احداث غزة يأتي لغرس قيم النصر في أولادنا ومعرفتهم بما عناه جيل اكتوبر لتحرير بلادنا، ولو هذا الجيل كنا سنظل تحت رحمه اعدائنا والذي يحدث علي حدودنا هو خير دليل علي ذلك، لافتا ان حرصنا علي وجود أبطال حقيقون حاربوا وعاشوا تلك اللحظات هو تقدير وتكريم لهم وتأكيد علي انهم فوق رؤوسنا ونتعلم ونستلهم منهم التاريخ والحاضر لأجل المستقبل.

وأكد أبوزيد، ان الإدارات التعليمية بذلت جهد كبير خلال احتفالات الذكري الخمسين بنصر اكتوبر وبات هذا واضحا في عروض أبنائنا الذين عرفوا علي أرض الواقع قيمه جيشنا وشرطتنا وقيادتنا السياسية ورؤوا أبطال حقيقين.

وأشاد بسيوني محمد، مدير إدارة العجمي، بالجهود المبذولة في حفل إدارة العجمي من الإدارات المختلفة وموجهين ومدرسي التربية الرياضية والتربية الفنية ومجلس الامناء وتعاونهم غي في الحفل.

واهدي محمد جاد منسق رابطه اكتوبر ميدالية الرابطه لاحدي التلميذات الصغيرات التي ادت اغاني وطنية بشكل آثار اعجاب الحضور.

تضمن الحفل الذي أقيم بمدرسة خديجة بنت خويلد ويديرها أحمد عزت، عروض عسكرية ورياضية وفنية وكورال إدارة العجمي والتربية الفكرية، كما تسليم الدروع التكريمية لعدد من الحضور.

احتفال إدارة المنتزة ثان



كما احتفلت اداره المنتزه ثان التعليمية برئاسة شريف فتحي باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبربرعايه وحضور د عربي ابو زيد مدير مديريه التربيه والتعليم بالإسكندرية

وشهد الاحتفال اغاني وطنية وعروض فنية جانب من معرض مقتنيات الرئيس محمد أنور السادات ومعرض سفراء الخير

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