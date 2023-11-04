السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة التعاقد مع صيادلة للتيسير على المرضى في صرف الأدوية

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

 عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا عاجلًا، لبحث توفير عدد من الصيادلة للعمل بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا، للتيسير على المرضى في صرف الأدوية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد. 

ومن جانبه وجه محافظ قنا، وكيل وزارة الصحة بقنا سرعة توفير عدد من الصيادلة للعمل بعيادات التأمين الصحي بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير التخصصات الطبية التي يحتاجها المرضى والتيسير عليهم، لافتًا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الهام.

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يذكر أنه أثناء تفقد محافظ قنا لسير العمل بعيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة اشتكى عدد من المواطنين من التأخير في صرف الأدوية بسبب العجز في عدد الصيادلة،وعلى الفور عقد محافظ قنا اجتماعا عاجلا وجه خلاله سرعة  التنسيق والتعاقد مع عدد من الصيادلة للتيسير علي  المرضى في صرف الأدوية. 

 

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