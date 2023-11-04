حبس عاطل غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية في الإسكندرية
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عاطل لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
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وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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