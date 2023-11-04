السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس عاطل غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية في الإسكندرية

حبس عاطل غسل 10 ملايين
حبس عاطل غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عاطل لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات. 
 

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. 

Advertisements

 

-إعلانات-

 

 

وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ  10 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اسكندرية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الأموال العامة بالنقد الأجنبى جرائم الاموال العامة

مواد متعلقة

العمل على قلب نظام الحكم، أبرز اتهامات متورط بأحداث عنف مدينة نصر تزامنا مع الحكم عليه

حجز عاطل حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروتها

اليوم، فصل جديد بإعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي

اليوم، الحكم على متهم بأحداث عنف مدينة نصر

استعجال تفريغ كاميرات المراقبة لجزار طعن ربة منزل شاهدته يسرق بالإسكندرية

استعجال التقرير الطبي في إصابة 9 شباب بانقلاب تروسيكل بالصحراوي الشرقي

قرار جديد في واقعة قتل ربة منزل وابنتها لـ "بائع" في كرداسة

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

الأكثر قراءة

أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

رسالة قوية من ملك الأردن للقادة العرب بشأن مجازر الاحتلال في غزة

كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

أول تعليق من تركيا بعد استدعاء سفيرها لدى تل أبيب

لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر فى هذا التوقيت؟ خبير يوضح الأسباب

الجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

حقيقة طلب كولر عودة القندوسي في ميركاتو الشتاء لتدعيم الأهلي

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

Advertisements

منوعات

المزيد

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية