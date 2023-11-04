أسعار منتجات البلاستيك في الأسواق ونصائح للعروسة عند شراء الجهاز (فيديو وصور)

أسعار منتجات البلاستيك في الأسواق، بالرغم من تعدد خامات وموديلات الأطباق ومستلزمات المنزل، إلا أن السيدة المصرية لا تستطيع الاستغناء عن المنتجات المصنوعة من البلاستيك، التي تعد الأكثر شعبية واستخدامًا في المنزل، وتهتم العروس عند شراء مستلزمات منزلها الجديد «جهاز العروسة» بشراء الأطباق البلاستيك والمنتجات المتعددة الأشكال، فضلًا عن «رفايع الجهاز».

أسعار المنتجات المصنوعة من البلاستيك وتستخدمها السيدات في المنزل

فما هي أسعار المنتجات المصنوعة من البلاستيك وتستخدمها السيدات في المنزل، إلى جانب ما هي المستلزمات التي تحتاجها العروس في الجهاز، وما هي الميزانية التقديرية لها؟

Advertisements

جولة ميدانية للتعرف على أسعار منتجات البلاستيك في الأسواق

إجابات هذه الأسئلة حصلت عليها «فيتو» من خلال القيام بجولة ميدانية للتعرف على أسعار منتجات البلاستيك في الأسواق، التي تشمل أسعار سلال القمامة والكراسي، وأسعار الأطباق البلاستيك، والميزانية التقديرية لأي عروس حتى تستطيع شراء ما تحتاجه، في السطور التالية:

أسعار أطقم الحمامات ومكوناتها في الأسواق

تتراوح أسعار أطقم الحمامات من 400 جنيه إلى 600 جنيه، ويتكون طقم الحمام من سبت بغطاء، وسبت صغير للغسيل، وسلة قمامة، علبة المسحوق وفرشة التواليت، وسبت المشابك، والصبانة ومنظم الفرش.

تستطيع العروس شراء سبت بلاستيك بالقطعة، حيث يوجد سبت بالغطاء أو من غيره.

أسعار سلال القمامة في الأسواق

وعن أسعار سلال القمامة الخاصة بالمطبخ وغرفة الاستقبال والتواليت، فتبدأ من سعر 65 جنيهًا حتى 175 جنيهًا، وتختلف أسعارها حسب الحجم والنوع والشكل.

أسعار الأطباق البلاستيك في الأسواق

أما أطباق البلاستيك في الأسواق، فتتنوع حسب الاستخدام والحجم، وتعد أطباق الغسيل من أهم مستلزمات المنزل التي تقبل العروس على شرائها في الجهاز، حيث يوجد في السوق أنواع كثيرة من الأطباق مختلفة الأحجام، وتبدأ أحجام الأطباق من مقاس 1، 2، 3، 4، وتتراوح أسعار أطباق الغسيل من 35 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.

أسعار السلال لتخزين المياه في المنازل

وعن سلال تخزين المياه، فتختلف أسعارها وفقًا للخامة والحجم، إذ يوجد سلة سادة لتخزين المياه بسعر 90 جنيهًا، وأخرى بسعر 125 جنيهًا، وهناك سلال لتخزين المياه منقوشة تبدأ أسعارها من 120 جنيهًا و125 جنيهًا.

أسعار كراسي الحمام في الأسواق

أما عن أسعار كراسي الحمام بأشكالها المختلفة، فتتراوح من 50 إلى 65 جنيهًا، وتختلف أسعارها حسب الشكل والموديل والخامة.

أسعار دولاب حفظ الأحذية المصنوعة من البلاستيك في الأسواق

وعن دولاب حفظ الأحذية المصنوع من البلاستيك «الجزامة» تختلف أسعارها حسب عدد الأدوار، حيث يوجد جزامة من 4 إلى 6 أدوار، أسعار من 200 جنيه إلى 230 جنيهًا.

أسعار ترولي المطبخ في الأسواق

وفيما يخص أسعار ترولي المطبخ، فتختلف أسعاره وأشكاله، حيث يوجد ترولي من 3 إلى 4 أدوار، ويبدأ أسعاره من 190 جنيهًا إلى 220 جنيهًا، وهناك «ستاندات » أو رفوف بلاستيك تستخدم في المطبخ أو الحمام.

أسعار شانون البصل أو التربو في الأسواق

وعن أسعار شانون البصل أو التربو ويسمى أيضًا وحدة أدراج بلاستيك وهي عبارة عن أرفف مصنوعة من البلاستيك لتخزين البصل أو البطاطس، يوجد شانون البصل حجم 4 أدوار بسعر 375 جنيهًا، أما شانون البصل 5 أدوار بسعر 425 جنيهًا.

أسعار جرادل المسح في الأسواق

وتختلف أسعار جردل المسح وتنظيف البلاط والسراميك؛ تختلف أسعاره حسب إمكانياته وخاماته، تبدأ أسعاره من 285 جنيهًا و410 جنيهات والأتوماتيك والفرنسي بسعر 120 جنيهًا، والأكثر طلبًا من العرائس الجردل الباركيه بسعر 410 جنيهات.

أسعار ترابيزة أو طاولة المكواة في الأسواق

وعن أسعار ترابيزة أو طاولة المكواة في الأسواق، فتختلف حسب المقاس والشكل، ويتراوح سعر ترابيزة المكواة من 450 إلى 600 جنيه.

أسعار السلالم في الأسواق

وفيما يخص السلالم سهلة الحمل والتنقل التي تستخدم في المنازل، يوجد سلالم 4 أدوار بسعر 600 جنيه، والسلم 5 أدوار بسعر 700 جنيه.

رفائع المطبخ في الأسواق

وبالحديث عن «رفايع المطبخ» وهو مصطلح شعبي يطلقه المصريون على مستلزمات المنزل من أدوات صغيرة مصنوعة من البلاستيك أو الإستانلس ستيل، وحتى الأدوات اليدوية التي لا تستخدم الكهرباء في تشغيلها، وتشمل «رفايع المطبخ» السكاكين والقواطع والهراسات والصفايات وأدوات الصب والغرف، والحوامل التي يوضع عليها أدوات أخرى، وغيرها.

وتحتاج العروس إلى ميزانية خاصة لشراء «رفائع المنزل» إذ بالرغم من أنها أدوات صغيرة الحجم إلا أنها مرتفعة الثمن، وفاتورة 5 قطع منها قد تتخطى الـ 1000 جنيه.

أسعار رفائع المنزل في الأسواق

وعن أسعار «رفائع المنزل» فمنها مبشرة البطاطس لإعداد الشرائح تباع بسعر 150 جنيهًا، قطاعة البطاطس «صوابع» بسعر 180 جنيهًا، والمبشرة بسعر 100 جنيه، الكبة اليدوي 2 لتر بسعر 100 جنيه، علبة مناديل لوكس بسعر 100 جنيه.

وفي نهاية الجولة، كان يجب الإجابة عن سؤال الميزانية التقديرية التي تستطيع بها العروس مستلزمات المنزل من الأدوات البلاستيك والرفائع، وما هي نصيحة البائعين للسيدات عند شراء الأطباق البلاستيك.

نصيحة مهمة عند شراء المنتجات البلاستيك

يقول أحد الباعة خلال الجولة التي قامت بها «فيتو» إنه ينصح السيدات عند شراء المنتجات البلاستيك بشراء المنتج المطبوع عليه رقم (5)، والرقم هنا يدل على أنه منتج مصنوع من خامات آمنة وتستطيع السيدة استخدامها في غسل الخضراوات والفاكهة، أو بصفة عامة استخدامها آمن على البشر.

ميزانية العروس لشراء منتجات البلاستيك

وعن الميزانية التقديرية التي تحتاجها العروس لشراء مستلزمات المنزل من البلاستيك، يقول إن الميزانية تختلف من عروس إلى أخرى، فهناك من تأخذ من كل نوع وصنف على حسب الاحتياج، وهناك من تشتري بكثرة، وهناك من تشتري المنتجات محلية الصنع، وأخرى مستوردة، لكن تستطيع العروس شراء احتياجاتها من المنتجات المصنوعة من البلاستيك محلي الصنع بسعر 2000 جنيه، وهناك من تفضل المستورد وتتخطى فاتورتها الـ 5000 جنيه.