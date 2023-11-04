الهوكي، مشوار منتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا في نهائي التصفيات الأولمبية

الهوكي، يختتم المنتخب الوطني للهوكي استعداداته اليوم السبت، لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا في نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس، والمقامة حاليا في جنوب أفريقيا.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في نهائي التصفيات الأولمبية لـ الهوكي غدا الأحد وتنطلق في الـ6:45 مساءـ ويتأهل الفائز مباشرة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

مشوار منتخب مصر

وخاض منتخبنا الوطني 3 مباريات في الدور الأول من التصفيات الأفريقية لـ الهوكي المؤهلة للأولمبياد جاءت كالتالي:

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دور المجموعات

مصر (2) - (0) كينيا

مصر (1) - (0) غانا

مصر (4) - (1) زامبيا

وخاص المنتخب مواجهة قوية في الدور قبل النهائي جاءت كالتالي:

مصر (9) - (1) أوغندا

رئيس الاتحاد يكشف أسباب تفوق جنوب أفريقيا

وأكد شريف كمال رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي، أن جنوب أفريقيا تفوقت على مصر خلال السنوات الماضية على مستوى المنتخب الأول لعدة أسباب.

وقال شريف كمال، أن جنوب أفريقيا لديها عدد كبير من اللاعبين المحترفين في الخارج، وذلك على عكس منتخب مصر الذي لا يمتلك محترفين.

وأضاف رئيس اتحاد الهوكي، أن جنوب أفريقيا تمتلك أيضا عدد كبير من الملاعب المطابقة للمواصفات العالمية، وبالتالي أثر ذلك على نسبة وقاعدة المشاركة بشكل كبير.

تاريخ مشاركات المنتخب في التصفيات

وفشل منتخب مصر في التأهل للدورات الأولمبية الأربعة الأخيرة، بسبب التفوق الفني الواضح لمنتخب جنوب إفريقيا رغم اختلاف وتعاقب الأجيال.

وجاءت نتائج المواجهات المباشرة بين مصر وجنوب إفريقيا في التصفيات الأولمبية لـ الهوكي منذ 2008 وحتى 2020 كالتالي:

2008 | الخسارة أمام جنوب أفريقيا في النهائي 1-2

2012 | الخسارة أمام جنوب أفريقيا في النهائي 0-1

2016 | الخسارة أمام جنوب أفريقيا في النهائي 2-4

2020 | الخسارة أمام جنوب أفريقيا في النهائي 2-3

تاريخ مشاركات منتخب الهوكي في الأولمبياد

ويمتلك منتخب الهوكي في تاريخه مشاركتين فقط في الدورات الأولمبية، وكانت في برشلونة عام 1992، وأثينا عام 2004.

وتأهل منتخب الهوكي لأولمبياد 1992 بعد الفوز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1991، وتأهل لأولمبياد أثينا 2004 بعد الفوز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 2003.

وكان المنتخب الوطني لـ الهوكي قد حقق الفوز في الدور نصف النهائي على منتخب أوغندا بنتيجة (9-1)، فيما حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على غانا بنتيجة (7-0).

المتأهلين لأولمبياد باريس 2024

وعلى جانب آخر، بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من عام 2024.

وحجزت مصر حتى الآن 66 مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حتى الآن نستعرضهم خلال السطور التالية:

كرة القدم

وتأهل المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 18 لاعبا، وذلك بعد حصد وصافة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.

الكرة الطائرة

وحسم منتخب الكرة الطائرة تذكرة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد احتلال صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية على المستوى الدولي، وتضم قائمته 12 لاعبا.

السباحة

وحسم منتخب مصر للسباحة التوقيعية سيدات تأهله لأولمبياد باريس بقائمة تضم 8 لاعبات.

وتأهل أيضا مروان القماش لاعب المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في أولمبياد باريس في سباقي 800 متر و1500 متر حرة.

الخماسي الحديث

وضمن حتى الآن 3 لاعبين مصريين مشاركتهم في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم:

- مهند شعبان - بطل كأس العالم

- أحمد الجندي - بطل إفريقيا

- ملك إسماعيل - بطلة إفريقيا

الرماية

وفي منافسات الرماية حسم عزمي محيلبة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بلقب بطولة العالم لرماية الإسكيت رجال، بالإضافة لكوتة تقدر بـ10 لاعبين حصل عليها منتخب مصر من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

تنس الطاولة

كما تأهل منتخب تنس الطاولة أيضا للمشاركة في أولمبياد باريس بـ3 لاعبين و3 لاعبات في منافسات الفرق والزوجي المختلط.

الملاكمة

وحسم 3 لاعبين من منتخب الملاكمة تأهلهم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وهم:

عمر العوضي - وزن ٧١ كجم رجال

عبد الرحمن عرابي - وزن ٨٠ كجم رجال

يمنى عياد - وزن ٥٤ كجم سيدات

المصارعة

وفي المصارعة جسم عبد اللطيف منيع لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة الرومانية تأهله لأولمبياد باريس بعد حصد برونزية وزن فوق 130 كجم في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بصربيا.

التجديف

وتأهل من منتخب التجديف حتى الآن 3 لاعبين وهم، عبد الخالق البنا في منافسات فردي الرجال، وكل من أحمد خالد ومحمد قوطة في منافسات القارب الزوجي خفيف الوزن.

حالة منشطات جديدة في منتخب رفع الأثقال

يترقب مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، صدور قرار من الاتحاد الدولي للعبة بتخفيض الكوتة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 لتصبح لاعبين ولاعبتين بدلا من 3 لاعبين و3 لاعبات.

وعلمت "فيتو"، أن الاتحاد الدولي يستعد حاليا لإصدار القرار، بسبب اكتشاف عينة منشطات إيجابية في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة العام الماضي.

وجاءت عينة المنشطات الخاصة باللاعب أحمد عماد جودة إيجابية، وضمن فترة التأهيل لأولمبياد باريس، لتقلص الكوتة المخصصة لمصر في الأولمبياد، وهو ما يضر بصالح اللعبة واللاعبين.

وشارك أحمد عماد جودة في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة، وحصل على كأس أحسن لاعب، قبل أن تأتي عينة التحليل الخاصة به إيجابية.

وقرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بشكل مؤقت إيقاف اللاعب وأنه سيصدر خلال أيام قرار العقوبة بشكل نهائي.